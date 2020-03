OPEC přiživil volatilitu i útěk do bezpečí

Volatilita je zpět. Za posledních pět let jsme si tak nějak zvykli na sestupný trend očekávaných výkyvů forexových trhů. Posledních pár dní však probudilo z letargie mnohé. Kombinace (očekávaných) ekonomických dopadů koronaviru a na ně reagující vlády i centrální banky a teď nově i ropný šok se postarala o nárůst implikované volatility nad hranici 8 %, které bylo naposledy dosaženo na přelomu let 2018 a 2019.

Vůbec největší propad ropy od roku 1991 zažehnutý ztroskotáním dohody kartelu OPEC se dnes ráno projevil v takových výkyvech měn, jaké jsme spatřili naposledy během poslední krize. Jednalo se nejen o bezpečné přístavy, zejména o japonský jen, ale rovněž i o komoditní měny, od australského dolaru přes norskou korunu až po mexické peso. Pokračující propad amerických výnosů se pak podepsal na ještě silnějším euru, které se tak posunulo no více než roční maxima, kde se naposledy obchodovalo během prvního čtvrtletí 2019. Americká výnosová křivka se teď po celé své délce obchoduje pod úrovní jednoho procenta.

Jak uvedla agentura Bloombeg, dnešní ráno pozorovanými pohyby, zejména u měn asijsko-pacifického regionu, připomínalo leden 2019, kdy jsme byli svědky tzv. flash crashe u japonského jenu. I dnes počáteční nízká likvidita přispěla k dosažení mnoha stop-lossů, které následně propad ještě více umocnily. Dá se tak očekávat, že se do hry vloží japonské úřady, u nichž se již delší dobu spekuluje o možné intervenci. Její vidinu pak jako poslední přiživila informace o setkání zástupců japonského ministerstva financí, centrální banky a agentury pro regulaci finančních trhů.

Úprk do bezpečí tak bude, zdá se, nadále hlavní strategií. A netýká se to jen komoditních měn, u kterých můžeme očekávat další ztráty. Citelný posun dnes registruje i koruna, která krátce oslabila nad hranici 25,60 za euro, kde se naposledy obchodovala loni v říjnu.

Kombinace propadu cen ropy a nejistoty ohledně dopadů koronaviru tak ještě více navýší sázky na zásahy ze strany světových centrálních bank. Americký Fed v minulém týdnu přistoupil k mimořádnému snížení sazeb o 50 bazických bodů. Trhy nadto očekávají, že ke stejnému kroku přistoupí i na oficiálně naplánovaném zasedání v příštím týdnu. Do konce roku by pak americké úroky měly klesnout o zhruba sto bodů.

Ještě před Fedem nás v tomto týdnu čeká zasedání Evropské centrální banky. I v jejím případě část trhu sází na to, že by úroky mohly klesnout, a to o 10 bazických bodů. Na druhou stranu, vzhledem k omezenému manévrovacímu prostoru vinou záporných sazeb jsou predikce ohledně akomodace měnové politiky střídmější než u Fedu. I to je pak reflektováno v kurzu eura, potažmo u opčního zajištění proti dalšímu posílení vůči dolaru. Například měsíční strategie risk reversal u EURUSD vykázala nárůst ve prospěch call opcí oproti putům na nejvyšší hodnoty od roku 2004, od kdy ji agentura Bloomberg sleduje.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru obchoduje za středový kurz 1,1440 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 94,88 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1282 do 1,1370 EURUSD.

Koruna se aktuálně vůči euru obchoduje za středový kurz 25,55 EURCZK. Dle predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,38 až 25,53 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,33 až 22,50 USDCZK.

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.