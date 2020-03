ECB zacílí na koronavirus, prostor snížit sazby jako Fed ale nemá (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Svět vstupuje do dalšího týdne boje proti koronaviru COVID-19, a to s poměrně značnou panikou (ropa je již u 30 dolarů za barel). Po razantním snížení dolarových sazeb v minulém týdnu zasedá tento čtvrtek ECB. Jak jsme již diskutovali (viz http://bit.ly/2uYHWQs) měnová politika je v řešení současné situace málo účinná, fiskální politika má možnost přesněji zacílit na problémy konkrétních sektorů, potíže s cash-flow či posílit kondici zdravotního sektoru. Navíc ECB má prostor pro snížení sazeb dost omezený. Očekáváme od ní, že podpoří financování malých a středních podniků, případně zvýší odkupy korporátních dluhopisů. Snížení sazeb předpokládáme až v Q2 20 v případě, že se zvýší hrozba nenaplnění scénáře „V“, tedy rychlého oživení v dalších měsících po současném útlumu.

Sentix odhalí dopad viru do nálady evropských investorů

Euro může své zisky v tomto týdnu dále rozšířit. ECB takový prostor jako Fed pro snížení úrokových sazeb nemá, úrokový diferenciál tak může zelené bankovky nadále srážet. Únorová americká inflace navíc ukáže snížení meziroční dynamiky ve srovnání s lednem. V Evropě se po slibných pátečních podnikových objednávkách v německém průmyslu za leden dnes dočkáme meziměsíčního nárůstu i u samotné produkce, což pomůže číslům za celou Evropu. Zpřesněná data HDP eurozóny za Q4 19 odhalí, že hospodářství se může spolehnout na domácí poptávku, zejména spotřebu vlády. Naopak investiční aktivita a zahraniční poptávka působí opačným směrem. Za pozornost bude stát dnešní Sentix důvěra investorů v eurozóně za březen. Bude to totiž jeden z prvních významnějších indikátorů za eurozónu, který již bude ovlivněn epidemií koronaviru.

Česká koruna zůstává ve vleku globální nálady, kterou řídí šířící se koronavirus. Rizikem je tedy testování slabších korunových úrovní. Domácí data budou vyznívat smíšeně a přispějí k prohloubení mezery mezi vývojem v reálné ekonomice a inflací. Ta se totiž dále vzdálí svému dvouprocentnímu cíli – za únor očekáváme meziroční růst cenové dynamiky ve výši 3,8 % po lednových 3,6 %. Naopak lednová průmyslová produkce potvrdí přetrvávající potíže v tomto sektoru vyplývající především z toho, že německý průmysl se od poloviny roku 2018 nachází v recesi. S blížící se mediální karanténou před zasedáním bankovní rady ČNB je možné očekávat v tomto týdnu mediální vyjádření centrálních bankéřů k současné situaci. Podrobněji dopad současné krize způsobené koronavirem do finančních trhů diskutujeme v tomto speciálním reportu http://bit.ly/32VvaP0.

Díky Fedu byl tento týden ve znamení vysoké volatility

Minulý týden patřil z pohledu společné evropské měny mezi ty velmi úspěšné. Vůči dolaru se totiž euro vyšplhalo na nejvyšší hodnotu za posledních více než osm měsíců. Poprvé od konce loňského června se kurz USD/EUR během páteční seance podíval nad hladinu 1,13 USD/EUR. Ne že by evropské vyhlídky v současné panice vypadaly tak výrazně lépe. Jednoznačným viníkem je zhoršující se úrokový diferenciál. Důvod je zřejmý – eurové sazby příliš prostoru pro pokles nemají. Dolarové ano. Po nečekaném úterním snížení sazeb ze strany Fedu o 50 bb na mimořádném zasedání, což se stalo naposledy v roce 2008, trhy začaly opětovně spekulovat, na to, že ještě do konce měsíce Fed přistoupí ke stejnému kroku, tentokráte na pravidelném zasedání. Dolar tak nezachránila ani velmi silná data z trhu práce, která byla v pátek zveřejněna. Počet nově vytvořených pracovních míst výrazně překonal tržní očekávání, navíc byl k lepšímu revidován výsledek za předchozí měsíc, míra nezaměstnanosti nečekaně klesla. Investoři ale v současné panice veškerá data popisující stav před korovavirem diskontují ze sta procent a tedy neberou je v úvahu.

Česká koruna zažila další z volatelnějších týdnů. Navzdory zveřejněni zajímavých domácích ukazatelů není překvapením, že prim hrála situace na globálních světových trzích ve světle šířícího se viru covid-19. Kvůli obavám z hrozby přerušení globálních obchodních řetězců a mezinárodního obchodu je čeká koruna zranitelná. Kvůli tomu se její kurz v úvodu minulého týdne šplhal nad 25,55 CZK/EUR. Trend přerušilo úterní nečekané snížení dolarových úrokových sazeb, které vedlo k dočasnému posílení tuzemské měny ke 25,30 CZK/EUR. Ve druhé polovině týdne ale vliv uvolněných měnových podmínek v USA slábnul, během páteční seance se koruna dostala na dohled hladiny 25,50 CZK/EUR.

Je zřejmé, že česká ekonomika ztrácí na dynamice a šířící se koronavirus může tyto tendence ještě prohloubit. I když zpřesněná data HDP ta Q4 19 byla mírně vylepšena a struktura rozhodně nezklamala (viz náš komentář zde http://bit.ly/2PJgXPR). To, že česká ekonomika zpomaluje, je fakt, který potvrdil i výsledek státního rozpočtu. Jeho hospodaření bylo ke konci února nejhorší v historii, jak komentujeme v tomto příspěvku http://bit.ly/2VEIpC3, a to čísla ještě nebyla nijak zasažena koronavirem. To samé lze říci o ukazateli průmyslové aktivity PMI za únor (viz http://bit.ly/2vm08DV). Slábnoucí ekonomický výkon se v závěru loňského roku projevil i ve mzdovém vývoji. I tak ale mzdy zůstávají podle nás (http://bit.ly/2xasam8) solidní, podporující spotřebu domácností.