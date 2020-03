Heise: Německá mzdová záhada - rozdíl ve mzdách mezi východem a západem je stále 26%

Od znovusjednocení Německa uplynulo již třicet let. Všichni Němci hovoří stejným jazykem, pohybují se ve stejném právním prostředí, mohou si najít zaměstnání kdekoliv v celé zemi. Nicméně ekonomové Sebastian Heise a Tommaso Porzio na stránkách VoxEU tvrdí, že mezi východem a západem země přetrvává velká mezera ve mzdách. Pokud vezmeme v úvahu životní náklady, dosahuje tento rozdíl podle ekonomů 26 %. „Tato propast existuje dlouhodobě a představuje záhadu, protože podle teorie by Němci z východu měli migrovat na západ, a to až do chvíle, kdy se mzdové hladiny vyrovnají,“ uvádějí ekonomové.



Heise a jeho kolega se snaží tuto záhadu objasnit. V první řadě tvrdí, že demografie či struktura průmyslu v obou částech země vysvětlení neposkytují. K tomu dodávají, že když se zaměstnanec z východu přesune na západ, skutečně dojde k růstu jeho mzdy, a to dokonce významnému. Ekonomové vyvracejí i možnost, že svou roli v celé věci hrají vysoké náklady stěhování. A ke všemu dodávají, že velká část lidí z východního Německa někdy pracovala v západní části země, ale poté se opět vrátila.



Další analýza ukazuje, že „lidé mají silnou vazbu na místo, kde se narodili“. Němec z východu je tak podle ekonomů „indiferentní mezi 1 eurem vydělaným na západě a 95 centy na východě“. K tomu platí, že takový člověk dostává asi dvacetkrát víc nabídek z východu než ze západu. Vysvětlení zmíněné záhady naopak nelze hledat v rozdílných dovednostech a vzdělání.Ekonomové tedy tvrdí, že za této situace nemá velkého smyslu dotovat přesun lidí z jednoho regionu do druhého, taková politika sice může zvýšit celkovou ekonomickou aktivitu, ale zároveň s ní souvisí nižší spokojenost těch, kteří se přesunuli jinam. Lépe funguje politika, kdy firmy na východě dostávají dotace na tvorbu nových pracovních míst , protože zde nedochází ke ztrátě užitku kvůli nutnosti stěhování na západ.Ekonomové hovoří i o tom, že u těch, kteří se na západ přestěhovali, roste pravděpodobnost návratu domů poté, co založí rodinu. Příčinou může být to, že doma mají větší podporu a pomoc. Snaha bydlet tam, kde se člověk narodil, není podle výzkumu specifická jen pro Němce z východu, ale i ze západu. U nich ale neexistuje motivace k tomu, aby se přesouvali do regionů s vyššími mzdami.Zmiňované rozdíly v (reálných) mzdách dokumentuje následující mapa, kde je pro ilustraci vyznačena i bývalá hranice mezi východním a západním Německem:Zdroj: VoxEU