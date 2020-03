Další all time high na hash rate Bitcoinu

Halving se neúprosně blíží, což můžeme vidět jak na zvýšené volatilitě ceny, na novinkách okolo těžby a společností na ní se zaměřující, tak i na hash rate, které dosáhlo dalších nových maxim! Tím sice pokračuje v dlouhodobém růstu, ale zajímavostí je i chování, které můžeme vidět na této statistice.

Hned v týdnu před novými maximy totiž hash rate klesla o přibližně 12 %, kdy tento pokles následoval pohyb opačným směrem ještě vyšší síly. V jediném týdnu totiž hash rate vyrostla o něco málo přes 30 %.

Ač se klasicky mírně rozcházejí statistické weby sledující hash rate, nejnovějších maxim jsme podle nich dosáhli mezi 1. a 5. březnem. Zde je důležité znovu upozornit na to, že se jedná o pouhé odhady, které nemusí nutně reflektovat realitu. To se nám potvrdilo např. v minulosti, kdy se změnil způsob šetření hash rate, což vedlo k jejímu poklesu na grafech. Šlo však jen o zvolenou metodu sledování hash rate, a ne o těžaře, kteří vypínají své operace.

Tentokrát se podle webu Bitinfocharts jedná o maximum ze 3. února, kdy hash rate dosáhla, jak vidíš na grafu, přibližně 133,29 trilionů hashů za vteřinu. Zde pak tento prudký pohyb směrem vzhůru následoval pokles o přibližně 10 %, víceméně v jediném dni.

Naopak Blockchain.com ukazuje maximum už k prvnímu březnu, a to ještě o něco výše, konkrétně na 136,26 trilionů hashů za vteřinu. I tento růst zde podle grafu následoval ještě vyšší propad, který však byl však částečně dohnán růstem k dalšímu dni.

Zajímavostí je, že podle webu coin.dance tyto hodnoty ještě hash rate výrazně přesáhla. Podle něj jsme totiž k 8. březnu (ke kterému se ještě na dvou předchozích webech data neuvádí) dosáhli až 162,37 trilionů hashů za vteřinu.

A co nám tyto hodnoty říkají?

Hash rate představuje výpočetní výkon, který těžaři dodávají síti k ověřování transakcí na blockchainu Bitcoinu. Čím vyšší je jeho hodnota, tím více výkonu je na síti. Mimo to, že tato hodnota nabízí tezi, že čím větší hash rate, tím bezpečnější celá síť je, nám může ukázat i chování subjektů na síti.

V první řadě zvyšující hash rate zpravidla znamená to, že těžaři věří v ziskovost těžby v současnosti. Mimo to mohou mít zájem na samotné bezpečnosti sítě, ale to se nám jeví jako méně pravděpodobné v dobu, kdy je těžba poháněna primárně ekonomickým zájmem - dosáhnout zisku.

Ovlivní halving další vývoj hash rate?

Podle nás určitě ano! Už v nejbližších něco málo přes 60 dnech se dočkáme pravděpodobně nejočekávanější události na kryptoměnách letošního roku. Co halving přesně znamená i jaké možnosti z něj potenciálně vyvstanou, se dozvíš zde v našem halving manuálu. Každopádně k hash rate předpokládají přední analytici zejména další výrazný růst, kdy budou chtít těžaři těžit ještě s předchozími odměnami. Po halvingu už si totiž za každý blok odnesou místo 12,5 BTC jen 6,25 BTC, což by, v případě, že by se nezvýšila cena, výrazně zasáhlo do jejich operací.

Určitě pak znáš známý stock-to-flow model, který predikuje vývoj ceny bitcoinu. Právě PlanB, což je analytik, který za tímto modelem stojí, nedávno znovu potvrdil, že si za svou teorií plně stojí. Podle ní by pak měl halving 2020 přinést podobný vývoj, jako ty z let 2012 a 2016. To znamená výrazný dopad na hash rate, obtížnost těžby, a samozřejmě i cenu.

