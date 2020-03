Bormio, Livigno, Sestriere: Italské skiresorty zavřela vláda. PŘEHLED

Ve velké části Itálie kvůli šíření koronaviru končí lyžařská sezona. Po nařízení premiéra Conteho je velká část země v karanténě a ta se samozřejmě týká i skiresortů v zasažených oblastech. Podívejte se na přehled uzavřených skiareálů podle oblastí. Uzavřené skiresorty v oblasti Lombardie: Alpe Teglio / Prato Valentino

Aprica

Bagolino - Gaverland

Barzio - Piani di Bobbio

Bormio

Borno - Monte Altissimo

Carosello 3000 / Livigno

Kostel Valmalenco / Alpe Palu

Coleraine

Livigno

Lizzola - Valbondione

Monte Maniva

Monte Pora / Castione della Presolana

Monte Purito - Selvino

Montecampione

Mottolino / Livigno

Pescegallo / Valgerola

Piazzatorre

San Colombano - Valdidentro

San Simone - Foppolo - Carona

Santa Caterina Valfurva

Schilpario

Spiazzi di Gromo / Boario

Val Palot - Pisogne

Valchiavenna - Madesimo / Campodolcino

Uzavřené skiresorty v oblasti Emilia Romana: Cerreto Laghi

Corno alle Scale

Monte Cimone / Sestola

Piane di Mocogno

Prato Spilla

Schia Monte Caio

Ventasso Lagh

Uzavřené skiresorty v oblasti Piemont:

Ala di Stura

Alpe Devero

Argentera

Bardonecchia

Bielmonte

Caldirola - Monte Gropa

Cesana - Sansicario / Via Lattea

Chiomonte - Frais 2010

Claviere / Via Lattea

Craveggia - Piana di Vigezzo

Domobianca - Moncucco

Entracque - Monte Viver

Garessio - Colle di Casotto

Limone Piemonte / Riserva Bianca

Macugnaga

Mottarone

Oulx

Pragelato / Via Lattea

Prali

Prato Nevoso / Artesina / Frabosa Soprana

San Domenico

San Sicario

Sauze d'Oulx / Via Lattea

Scopello - Alpe di Mera / Monterosa

Sestriere / Via Lattea