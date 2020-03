Itálie zavedla mimořádná opatření, v karanténě skončilo až 16 milionů lidí

Jelikož v Itálii stále roste počet nakažených lidí a také obětí, rozhodl se premiér Giuseppe Conte podepsat dekret. Ten stanovuje karanténu pro region Lombardie a dalších čtrnáct provincií. V izolaci tak od nedělní noci skončilo až 16 milionů obyvatel na severu země. Nařízení se vztahuje na region Lombardie a čtrnáct provincií v regionu Benátsko, Piemont, Parma nebo Rimini. Nová opatření se tak dotknou Milána nebo Benátek. Lidé nemohou do těchto oblastí vstoupit nebo z nich odejít. Výjimku mají pracovní, zdravotní nebo mimořádné důvody. Zatím karanténa platí do 3. dubna. "Chceme zaručit zdraví našich občanů. Chápeme, že tato opatření budou mít oběti, někdy malé, někdy velké. Teď je ale doba, kdy musíme převzít odpovědnost sami za sebe," citoval deník BBC italského premiéra Giuseppe Conteho. Po podepsání dekretu tak budou pozastavené všechny větší akce, a to sportovní, náboženské, kulturní nebo svatby či pohřby. Zavřená budou také lyžařská střediska, kam zavítaly i tisíce Čechů. Dále také kina, divadla, kluby nebo bazény.

Restaurace a bary budou mít otevřeno od 6 do 18 hodin a po celou dobu musí hlídat, aby hosté seděli od sebe alespoň na vzdálenost jednoho metru. Lidé s teplotou nad 37,5 °C by měli zůstat doma. Ti, co mají karanténu, nesmějí vyjít ven. Pokud nařízení poruší, mohou skončit až na tři měsíce ve vězení.