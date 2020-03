Benzín za 28 korun, nafta za 27 korun. I takových cen se motoristé letos na jaře dočkají.

Poslední měsíce eskalující růst inflace přidělává nejednomu spotřebiteli při placení vrásky na čele. ČNB si naivně myslí, že růstem úrokových sazeb dokáže výrazněji trend zvrátit. Podstata cenového negativního vývoje pro spotřebitele přitom leží právě na bedrech národní banky, která svými několikaletými intervencemi, a tedy tiskem koruny, dokázala domácí měnu právě nasměrovat ke znehodnocení. Alespoň teď se trochu blýská na lepší časy, když inflaci začne brzdit výrazný pokles cen komodit.

S menší intenzitou se totiž pomalu začne opakovat situace z úvodu dekády, kdy ceny komodit zažily výraznou korekci a přinášely riziko deflace. Ropa tehdy propadla z úrovní u 150 USD až k hladině 25 USD. Vzhledem k tomu, že s cenou černého zlata značně korelují i ceny jiných komodit, projevuje se její vývoj mnohem šířeji. Navíc už jen hodnota samotné ropy má značný vliv. Vzhledem vlastně k jejímu využívání v široké škále produktů, neovlivňuje tedy jen cenu samotné přepravy. Přestože právě náklady na přepravu zboží či osob jsou již výrazným faktorem pro cenotvorbu.

Zmiňované znehodnocení koruny zatím poměrně logicky stále nevede především k zastavení růstu cen nemovitostí, které se stále více stává problémem pro život nejen mladých rodin, ale i důchodců žijících v pronájmu. Zpět ale k ropě.

Ropa v pátek propadla o 10 procent

Jednání kartelu OPEC ve Vídni, resp. pak především také v pátek přizvaného Ruska přineslo v konečném důsledku 5 let nevídaný dvouciferný denní propad cen ropy. Zájem kartelu zabránit dalším omezením produkce v pokračování poklesu cen ropy z posledních týdnů nevyšel. Navíc jen do konce března zatím platí dřívější dohoda kartelu o redukci denní těžby o 2,5 mil. barelů.

Záměr pokračovat v tomto omezení, resp. snížit dočasně produkci ještě o dalších celkově 1,5 mil. barelů vlastně zhatilo Rusko. OPEC totiž nechce omezovat svou produkci, aniž by k tomu nepřistoupilo právě Rusko coby jeden z hlavních světových producentů. Kartel by tím totiž dále ztratil svůj tržní podíl. Na zmiňovaném navrhovaném novém omezení produkce se Rusko mělo podílet třetinou. Avšak odmítlo, což v konečném důsledku může přinést od úvodu dubna vlastně konec všem omezením těžby. U investorů to v pátek vyvolalo téměř paniku.

Americká ropa WTI propadla o více než 10 % na závěrečných 41,28 USD, tedy je nejlevnější od srpna 2016. Severomořský Brent odepsal 9,4 % na 45,18 USD, což je nejnižší cena od června 2017. Připomenout lze, že letos v úvodu roku se Brent obchodoval krátce i nad hladinou 70 USD, od té doby tedy odepsal již přes 35 %.





Trend zlevňování také u domácích čerpacích stanic může pokračovat, zvláště když i dolar v návaznosti na pokles úrokových sazeb ze strany FEDu zamířil v posledních dnech na slabší úrovně. Koruna tak po předchozím únorovém oslabení až k cca 23,30 Kč/USD se navrátila zpět pod hladinu 22,50 Kč/USD.

Průměrné ceny nafty a především Naturalu 95 se stále ještě drží nad hranicí 31 Kč. Rozdíly na trhu jsou však u stojanů i na úrovni 5 korun u litru, když zejména značkové čerpací stanice na hlavních tazích zlevňují jen velmi pozvolna.





Nejlevnější tankování od léta 2017

Že se na jaře dle všeho dočkáme ještě nižších cen než uvedených v nadpisu článku, naznačují již některé aktuální ceny. Cenovým lídrem je z řetězců ONO (Tank-ONO), který již jen v návaznosti na dřívější pokles cen ropy Brent k hladině 50 USD přistoupil v pátek ke změně cenovek u stojanů. Natural 95 lze tak natankovat za 28,50 Kč, naftu dokonce již jen za 27,50 Kč. Pokud nedojde k obratu v jednáních mezi producenty, a ceny ropy tedy neumažou páteční propad, lze očekávat na konci března ještě o další korunu nižší ceny pohonných hmot.