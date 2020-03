Turečtí vojáci dávají migrantům nůžky, tvrdí Řecko. Napětí narůstá

Vztahy mezi Řeckem a Tureckem se kvůli humanitární krizi opět vyhrotily. Podle řeckých médií zaútočila turecká policie na řecké kolegy přes hranici slznými granáty, které shazovala z dronů. Situace se nelepší ani v Sýrii, odkud běženci utíkají před válkou. Jen několik hodin po vyhlášení příměří v severosyrské provincii Idlíb tam opět vypukly boje. Skupina běženců se v gumovém člunu snaží přeplout řeku Maricu na turecko-řecké hranici. Mezi nimi je také pětiletý chlapec, který se svým otcem už dva dny přespává v lese. O přechod přes hranici se teď syrští běženci pokusí podruhé, poprvé je totiž chytili řečtí policisté a vyslali zpátky. "Vypálili několik střel do vzduchu. Po nás ale nestříleli," popsal syrský migrant. V opuštěných budovách kousek od hraničních přechodů přespává několik desítek tisíc migrantů. Napětí se vystupňovalo na hraničním přechodu Kastanies, kde turečtí policisté podle Řeků útočili slznými granáty. Ankara se proti obviněním ohradila. Prý pokud turečtí policisté útočili, tak jenom v sebeobraně. V řeckých médiích koluje také informace, že turečtí vojáci rozdávají migrantům nůžky, aby mohli prostříhat plot. Athény posílily hranice vysláním tisícovky policistů. Bránit pohraničí se každou noc vydávají řečtí dobrovolníci. "Nikdo z nich neutíká před válkou. Nejsou to uprchlíci. Jsou to všechno ilegální přistěhovalci snažící se dostat do Evropy," prohlásil jeden z dobrovolníků Panayiotis Ageladarakis. Migrační krizi umocnily boje v Sýrii. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se proto ve čtvrtek setkal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Rusko v konfliktu podporuje Sýrii. Státníci se v Moskvě dohodli na zastavení bojů v severosyrské provincii Idlíb. "Příměří vstoupí v platnost přesně o půlnoci. Rychle a aktivně podnikneme potřebná úsilí k tomu, aby bylo zastavení bojů trvalé," uvedl ve čtvrtek turecký prezident. Několik hodin nato se ale v Idlíbu opět ozvala střelba. Při střetu syrských vojáků a povstalců zemřelo 15 lidí.

Právě do Řecka v sobotu odjede osm českých policistů. Tamním kolegům mají pomoci se zvládáním migrační krize. Podle ministra vnitra je jich Česko ochotno nabídnout až 50, pokud o to Řekové požádají. V pátek také vyrazil do Řecka konvoj s českou materiální pomocí.