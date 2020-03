Čeští občané vracející se z Itálie musí do karantény, stát bude řešit případné kompenzace pro zaměstnavatele

Lidé s trvalým pobytem v České republice, kteří se vracejí z Itálie, mají s platností od soboty 7. března 2020 povinnost se bezprostředně po návratu do České republiky nahlásit u svého praktického lékaře, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem bez osobního kontaktu. Praktičtí lékaři mají za povinnost rozhodnout o karanténě, a to na dva týdny. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví vydal toto zákonné opatření, platné do odvolání, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Lidé, kteří se budou cítit zdraví a budou chtít v dnech karantény dál pracovat, mohou požádat zaměstnavatele o přidělení práce z domova. Premiér Andrej Babiš zaměstnavatele vyzval, aby v této mimořádné situaci zaměstnancům vycházeli vstříc. Na tomto opatření se shodli přítomní členové vlády na jednání s hlavní hygieničkou a zástupci krajských samospráv.

„Vyhodnotili jsme situaci a dohodli jsme se na tomto opatření vzhledem k výraznému rozšíření onemocnění Covid-19 na území Itálie, kde jsou asi čtyři tisíce případů, a vzhledem ke skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazil při pobytu na území Itálie,“ uvedl premiér Andrej Babiš. V současnosti v Itálii podle dostupných informací pobývá okolo 16 500 českých občanů.

„Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až tři miliony korun,“ upřesnil premiér Babiš. Pokud se prokáže výskyt nemoci, má praktický lékař právo karanténu prodloužit o dalších 14 dnů. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou.

Stát také nechá prostřednictvím České pošty rozdistribuovat informační letáky do 4,7 milionu domácností a vláda připraví podmínky, aby bylo možné refundovat zaměstnavatelům ztráty způsobené v souvislosti s vyhlášenými mimořádnými opatřeními prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Zároveň spustí i informační spoty v celostátní televizi.

S krajskými hejtmany se zástupci vlády domluvili na konkrétnějších způsobech vzájemné komunikace, například formou videokonferencí, a probrali i otázku vládou nařízeného centrálního nákupu respirátorů a dezinfekčních prostředků prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví a jejich následné distribuce.

Aktuální situaci projedná v pondělí ráno opět na mimořádném jednání Bezpečnostní rada státu, kterou premiér Babiš svolal.