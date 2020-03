Koronavirus rozhádal Moskvu s Rijádem. Jejich spojenectví končí.

Cena ropy na světových trzích se dramaticky propadá. Barel ropy Brent se dnes prodával i jen za 46,12 dolaru, tedy za nejméně od roku 2017. V korunách barel ropy Brent zlevnil na nejnižší úroveň dokonce do srpna roku 2016, zhruba 1035 korun za barel. To samozřejmě signalizuje, že ceny pohonných hmot v ČR by měly v dalších týdnech citelně klesat.



Důvodem je naprostý krach vídeňského jednání kartelu OPEC a dalších těžařských zemí v čele s Ruskem. Krach v podstatě znamená, že končí několikaleté spojenectví Saúdské Arábie, faktického lídra OPEC, a právě Ruska. Moskva odmítla přistoupit na návrh Rijádu na další významné těžební škrty, čítající až 1,5 milionu barelů denně. Saúdská Arábie chtěla omezením těžby stabilizovat padající cenu ropy, po které klesá celosvětově poptávka kvůli ekonomickému dopadu šíření koronavirové nákazy.





Lukáš Kovanda, Ph.D.