Díky Fedu byl tento týden ve znamení vysoké volatility (Komentář)

Tento týden patřil z pohledu společné evropské měny mezi ty velmi úspěšné. Vůči dolaru se totiž euro vyšplhalo na nejvyšší hodnotu za posledních více než osm měsíců. Poprvé od konce loňského června se kurz USD/EUR během páteční seance podíval nad hladinu 1,13 USD/EUR. Ne že by evropské vyhlídky v současné panice vypadaly tak výrazně lépe, důvodem je jednoznačně se zhoršující úrokový diferenciál. Důvod je zřejmý – eurové sazby příliš prostoru pro pokles nemají. Dolarové ano. Po nečekaném úterním snížení sazeb ze strany Fedu o 50 bb na mimořádném zasedání, což se stalo naposledy v roce 2008, trhy začaly opětovně spekulovat na to, že ještě do konce měsíce Fed přistoupí ke stejnému kroku, tentokráte na pravidelném zasedání. Dolar tak nezachránila ani velmi silná data z trhu práce, která byla v pátek zveřejněna. Počet nově vytvořených pracovních míst výrazně překonal tržní očekávání, navíc byl k lepšímu revidován výsledek za předchozí měsíc, míra nezaměstnanosti nečekaně klesla. Investoři ale v současné panice veškerá data popisující stav před korovavirem diskontují ze sta procent a tedy neberou je v úvahu.