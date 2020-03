Koruna v závěru týdne opět oslabuje (Komentář)

Česká koruna zažila další z volatilnějších týdnů. Navzdory zveřejnění zajímavých domácích ukazatelů není překvapením, že prim hrála situace na globálních světových trzích ve světle šířícího se viru covid-19. Kvůli obavám z hrozby přerušení globálních obchodních řetězců a mezinárodního obchodu je česká koruna zranitelná. Kvůli tomu se její kurz v úvodu týdne vyšplhal nad 25,55 CZK/EUR. Trend přerušilo úterní nečekané snížení dolarových úrokových sazeb, znamenal dočasné posílení tuzemské měny ke 25,30 CZK/EUR. Ve druhé polovině týdne ale vliv uvolněných měnových podmínek v USA slábnul. Během páteční seance se koruna dostala na dohled hladiny 25,50 CZK/EUR.

Je zřejmé, že česká ekonomika ztrácí na dynamice a šířící se koronavirus může tyto tendence ještě prohloubit. I když zpřesněná data HDP za Q4 19 byla mírně vylepšena a struktura rozhodně nezklamala (viz náš komentář zde http://bit.ly/2PJgXPR), že česká ekonomika zpomaluje je fakt, který potvrdil i výsledek státního rozpočtu. Jeho hospodaření bylo ke konci února nejhorší v historii, jak komentujeme v tomto příspěvku http://bit.ly/2VEIpC3, a to čísla ještě nebyla nijak zasažena koronavirem. To samé lze říci o ukazateli průmyslové aktivity PMI za únor (viz http://bit.ly/2vm08DV). Slábnoucí ekonomický výkon se v závěru loňského roku projevil i ve mzdovém vývoji. I tak ale zůstává podle nás (http://bit.ly/2xasam8) solidní a nadále podporuje spotřebu domácností.