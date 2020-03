US - průměrné úročení hypoték kleslo na 3,29%

Průměrné úročení 30letých hypoték v USA v uplynulém týdnu kleslo o dalších 16 bodů na 3,29% a vytvořilo tak nové historické minimum. To předchozí bylo na úrovni 3,31% a platilo od listopadu 2012.Úročení 15letých fixních hypoték pokleslo také o 16 bodů na 2,79%, pětileté hypotéky klesly k 3,18%.Úročení hypoték obvykle sleduje vývoj US vládních dluhopisů . Výnos klíčových "desítek" dnes klesl pod 0,7%.Odhaduje se, že klesající úročení hypoték by mohlo spustit lavinu refinancování. V tomto ohledu se odhaduje, že zajímavé by to mohlo být až pro 44 miliónů domácností se souhrnnou hodnotou jejich nemovitostí přes 6 biliónů USD . Objem žádostí o hypotéku v uplynulém týdnu rostl meziročně o 10%.