United Airlines sníží počet mezinárodních letů v dubnu o 20%, v USA pak o 10%. Omezení hlásí také ČSA a Smartwings

Aerolinky United Airlines oznámily, že v souvislosti s globální nákazou koronavirem plánují snížit počet mezinárodních letů v dubnu o cca 20% a v rámci USA o 10%. Přepravce také zastavil nábor nových zaměstnanců (až do konce června) a platový růst v rámci společnosti.Zcela odstaveny by měly být především velkokapacitní stroje.Vedení aerolinek uvedlo, že věří v dostatečnost takových opatření nicméně celý vývoj nákazy vyžaduje maximálně flexibilní přístup.Úsporná opatření oznámily také tuzemské aerolinky ČSA a Smartwings. Dopravci registrují v posledních dnes výrazný pokles zájmu o letenky a proto pozastaví příjem nových zaměstnanců a výcvik pilotů. Omezena bude také frekvence mezinárodních letů do většiny evropských destinací.Ve čtvrtek oznámila krach letecká společnost Flybe, německá Lufthansa odstavila 150 z celkových 750 provozovaných letounů.