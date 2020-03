Branislav Soták: Rychlý nádech trhů střídají propady na ještě hlubší dno

Aktuální situaci na trzích charakterizuje především velká volatilita. Poklesy na jedné straně jsou spjaty s rozšiřující se nákazou nového typu koronaviru, nárůsty na straně druhé pohání podpora centrálních bank a fiskálních opatření. „Nejistoty je tolik, že nikdo nedokáže odhadnout konečné dopady na reálnou ekonomiku,“ přiznává analytik Patrie Branislav Soták. „V průběhu tohoto tržního cyklu během posledních 11 let, zasahovaly centrální banky většinou v případě, kdy hrozil poptávkový šok. Momentálně, bohužel, čelíme duálnímu šoku,“ a to jak poptávkovému, tak nabídkovému, dodává analytik.

Které sektory, byť s dávkou opatrnosti, doporučuje analytik Soták v současné situaci? Je lepší investovat spíše do Evropy nebo do Ameriky? Jak se do současné nejistoty promítají americké prezidentské volby? I na to odpovídá analytik Patrie Soták.





frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory z dílny Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.