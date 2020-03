Gundlach: Fed zpanikařil, což je ale nyní ospravedlnitelné. Krátkodobé sazby půjdou k nule. Do záporu se ale Fed nepustí

Uznávaný dluhopisový guru a šéf společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach uvedl, že Fed zjevně zpanikařil, když na začátku týdne mimořádně snížil sazby. Podle něj je však někdy takový krok celkově ospravedlnitelný a takový stav právě nastal.Podle Gundlacha je více než pravděpodobné, že Fed do sazeb v březnu na svém regulérním zasedání sáhne opětovně. Historické zkušenosti ukazují, že kdykoli měnový výbor přijal podobné mimořádné opatření v podobě snížení sazeb o 50 bodů, tak vzápětí následoval brzy poté další zásah do sazeb.Podle Gunglacha je také zřejmé, že sazby US vládních dluhopisů s kratší dobou splatnosti míří k nule.Včera se výnos dvouletých bondů dostal k 0,554%, desítky atakují historická minima kolem 0,7%.Gundlach si nemyslí, že by Fed šel podobnou cestou jako ECB a nechal se zatáhnout až do zóny negativních sazeb jako Japonsko nebo Evropa