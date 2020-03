Koronavirus zamával s prodejem piva Corona. Akce výrobce a vývozce piva ztrácely.

Koronavirus způsobil v uplynulých týdnech na kapitálových trzích poměrně silnou bouři a na kontě má několik výprodejů. V důsledku negativního sentimentu zaznamenaly akciové trhy koncem února největší týdenní propad od globální finanční krize z roku 2008. V Americe se propadl i prodej světoznámého piva Corona.

Zdá se, že známý brand "potápí" shoda názvu s koronavirem, který se z Číny postupně rozšiřuje do celé Evropy. Slovo "corona" a jeho různé variace aktuálně patří k nejvyhledávanějším a negativní sentiment se přenesl i na prodejnost pivního nápoje. Podle průzkumu, který provedla společnost 5W Public Relations odmítá pít toto pivo až 38 procent Američanů. A důvod? Údajně se bojí koronaviru.

I když se to může zdát bizardní, čísla ukazují, že akcie společnosti Constellation Brands, která pivo Corona vyváží z Mexika do Spojených států amerických klesly na burze v New Yorku od 20. února 2020 z 208 USD za akcii na 186 USD za akcii před spuštěním čtvrtečního obchodního dne. Během dvou týdnů to představuje propad na úrovni 10,6 procenta. Koncem února, kdy se negativní sentiment ještě vystupňoval v důsledku rozšíření koronaviru v Evropě, se akce Constellation Brands obchodovaly ještě nižší – na úrovni 165 USD za akcii.

Stejným scénářem prošel i výrobce Corony, společnost Anheuser-Busch InBev. Zatímco ještě 20. února se akcie společnosti obchodovaly na 74 USD za akcii, před spuštěním čtvrtečního obchodování to bylo těsně pod hranicí 57 USD za akcii, což představuje pokles na úrovni 23 procent. K propadu akcií přispělo i zveřejnění výsledků za čtvrtý kvartál loňského roku, za který největšímu světovému pivovaru klesl zisk před zdaněním, úroky a odpisy klesly meziročně o 5,5 procenta na 5,34 miliardy USD, přičemž s jeho dalším poklesem kvůli koronaviru firma počítá i v prvním čtvrtletí 2020.





V průběhu tohoto týdne sice globální trhy opět ožily, otázkou však zůstává, zda se pozitivní sentiment přenese i do zvýšené důvěry amerických spotřebitelů v nákup piva Corona.