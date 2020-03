Zruší poválečná generace akciový trh?

Generace takzvaných baby boomers, tedy lidí narozených v období ekonomické prosperity po druhé světové válce, tvoří poměrně velkou část akcionářů na trhu v USA. Jejich odcházení do penze může podle některých odborníků vyvolat výrazné výprodeje na akciovém trhu.

V současnosti žije v USA asi 73 milionů baby boomers a v roce 2030 bude celá tato generace starší 65 let. Důchodového věku v rámci této skupiny dosahuje denně 10 tisíc lidí. V roce 2000 bylo v Americe ve věku 65 let a více 12 % lidí, v roce 2030 jich už bude více než pětina. Pro byznys finančního poradenství je to výzva i příležitost, jelikož důchodci řeší, jak využít peníze našetřené v důchodovém spoření, jak využívat sociální pojištění, jak řešit náklady na zdravotní péči a podobně.

Velká výzva to však může být také pro finanční trhy, jelikož tato skupina lidí vlastní velkou část akcií obchodovaných v USA. Mnoho lidí si myslí, že když se důchodci rozhodnou prodávat akcie ze svých portfolií, může to vést k propadům na trzích.

Nepřipravenost na důchod

Takové obavy ale mohou být zbytečné. Podle studie vypracované organizací Stanford Center on Longevity nemá třetina lidí z generace baby boomers na svých penzijních účtech žádné peníze. Ostatní mají naspořeno v průměru kolem 200 tisíc USD. Mnoho lidí nebude mít v důchodu problém s udržením své životní úrovně, ale zároveň je hodně těch, kteří zkrátka budou muset pracovat déle. K žádným obrovským výprodejům ze strany poválečné generace tedy dojít nemusí.

Koncentrace bohatství

Není žádnou novinkou, že 10 % nejbohatších domácností drží téměř 85 % amerických akcií. Akciový trh byl sice v posledních letech skvělým strojem na výdělky, ale těm, kteří akcie nevlastní, to není nic platné. Koncentrace vede k tomu, že při odchodu do důchodu tito bohatí nejspíše neprodají výraznou porci svých akcií, ale předají je dalším generacím.

Jiná aktiva

Přestože v prostředí nízkých sazeb a prakticky nulových výnosů by se dalo očekávat, že akcie budou vévodit portfoliím investorů, není tomu tak. Navzdory nárůstu své váhy akcie v průměrném portfoliu stále nezaujímají ani celou polovinu.







Investoři odcházející do důchodu tak nejsou odkázáni pouze na akcie. Stejně tak není pravděpodobné, že by důchodci převáděli všechny své akcie do dluhopisů kvůli nižší volatilitě, mimo jiné i kvůli zmiňovaným nízkým výnosům. V kombinaci s rostoucí délkou života to může vést k tomu, že investoři mohou nakupovat akcie i v důchodovém věku, případně se jich zkrátka nebudou zbavovat (třeba v zájmu čerpání dividend).

Mladší generace

I když jde o velkou skupinu investorů, nebudou baby boomers v době odchodu do důchodu největší investorskou skupinou na trhu. A nejsou jí ani dnes, překonávají je mileniálové, kterých je nyní 87 milionů, a přes 70 milionů má i takzvaná generace Z.

Vzhledem k načasování finanční krize a pomalejšímu růstu mezd v posledním desetiletí jsou na tom sice mileniálové hůře než jejich rodiče, ale stejně budou hlavními adepty na nákupy akcií, které budou baby boomers teoreticky prodávat.

Mileniálové jsou také mnohem vzdělanější skupinou než jejich rodiče, což znamená, že velkou část svých příjmů odsunuli do budoucna, kdy budou moci být spíše na straně nakupujících, pokud jde o akciový trh (a nejen ten).







Nejstarším mileniálům je dnes bezmála 40 let. Největší část této generace je ve věku kolem třicítky, což je doba, kdy se zakládají rodiny, stoupá se po kariérním žebříčku a začíná se řešit zabezpečení na budoucnost. V porovnání s baby boomers je to později, ale také to znamená, že tato generace bude patřit mezi největší kupce finančních aktiv v nejbližších desítkách let.





Akciové trhy zažijí další pády, s tím je potřeba počítat. Ale existují pravděpodobně daleko lepší důvody než to, že se o to přičiní výrazné výprodeje akcií ze strany baby boomers.