Trh počítá s dalším snížením USD sazeb o 50bp. ještě tento měsíc

Jakou změnu dokáže na trzích udělat pár týdnů …

Zatímco ještě zhruba před měsícem byly americké sazby na 1,75 % s minimální šancí na to, že je Fed na březnovém zazdání sníží. Dnes jsou na 1,25 % a trh počítá s dalším snížením o 50bp. na březnovém zasedání. Ano, čtete správně. Šance na snížení sazeb o dalších 50bp. na zasedání, které se bude konat za necelé dva týdny je podle úrokových futures 100 %, přičemž existuje ještě 20% šance na to, že Fed sníží sazby na stejném zasedání dokonce o 75 bazických bodů.





Implikovaná efektivní sazba Fedu po jeho zasedání 18. března nyní podle tržního konsenzu dosahuje 0.59 % To je o 50bp. méně než aktuálních 1.09 %. Zdroj: Bloomberg

To co se v posledních pár týdnech na dluhopisovém trhu událo je něco, co má historicky srovnání skutečně snad jen s finanční krizí z roku 2008.

Kolaps ve výnosech logicky nastal i na dlouhém konci výnosové křivky, kde se nyní 30 leté bondy prodávají s historicky nevídaným výnosem 1,5 %, zatímco desetileté dosahují pouhých 0,8 %.

Jakému aktivu to pomáhá nejvíce? Logicky zlatu, kde by býci, v případě dalšího šíření koronaviru, ani zdaleka nemuseli říci své poslední slovo.

Zlato výrazně těží z kolapsu na dluhopisových výnosech. Zdroj: Bloomberg