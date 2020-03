Jen centrální banky globální ekonomiku nezachrání, musí přijít fiskální stimuly

Nálada na trzích se každým dnem mění. Jeden den jsou vzývány centrální banky k akci, druhý je tato idea bagatelizována a označována za nedostatečnou. Podle mnoha analytiků jen centrální banky problém nevyřeší a bude nutné, aby se do řešení ekonomické koronavirové nákazy vložily vlády a přinesly patřičné fiskální stimuly, které zmírní nepříznivé dopady nákazy. Hlavní směr takových stimulů by měl nyní směřovat především do posílení zdravotnictví a celého systému zdravotní péče.Trhy i po mimořádném snížení dolarových sazeb stále počítají s tím, že další kroky v tomto směru na sebe nenechají dlouho čekat. Například trh nyní počítá s tím, že americký Fed na svém řádném zasedání měnového výboru naplánovaném na 17-18. března přijde s dalším snížením sazeb.Podle analytiků je spoléhání se čistě na kroky centrálních bank v případě koronaviru poněkud zcestné. Kroky centrálních bank dokáží celkem dobře řešit problémy finančního systému. Koronavir působí ale problémy v jiném ohledu a samotná manipulace se sazbami tyto problémy nemůže řešit. Centrální banky mohou dodávat trhu potřebnou likviditu, ale nemohou suplovat roli chybějící poptávky či nabídky. Koronavir působí především v tomto ohledu, když způsobuje velmi rychlé šoky na poptávkové i nabídkové straně Pro zvládnutí takových problémů se více a lépe hodí vládní či fiskální stimuly jako například podpora problematických či nejvíce zasažených sektorů a lidí v nich pracujících a další.