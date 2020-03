Nakáza koronavirem i nadále trápí finanční trhy (Komentář)

Finanční trhy se stále potýkají s velkou mírou nejistoty, a to i přes mírný pokles volatility v posledních dvou dnech. Ta je přitom i nadále spojena především se šířením viru COVID-19. Americký dolar korigoval včerejší zisky, když vůči euru oslabil zhruba o 0,4 %. Za tím stál zejména výrazný pokles amerických tržních úrokových sazeb. To se odrazilo i na vývoji středoevropských měn, když kurz české koruny k euru v průběhu dnešního obchodování oslabil na 25,35. Stejným směrem se vydal také kurz polského zlotého a maďarského forintu. Dnešní kalendář kurzotvorných informací obsahoval v podstatě pouze zveřejnění dat nových továrních objednávek v USA za leden, které meziměsíčně poklesly o 0,5 %, tedy více než trh očekával.

Český statistický úřad zítra zveřejní data o vývoji průměrné mzdy v posledním čtvrtletí loňského roku. Trh i nadále očekává postupné oslabování mzdového růstu v České republice, a to jak v nominálním, tak i v reálném vyjádření. Růstová tempa však setrvají nad svými dlouhodobě udržitelnými hodnotami a dynamika mezd tak zůstane významným zdrojem inflačních tlaků. Více v naších Měsíčních předpovědích http://bit.ly/39fygzL. Nová data z trhu práce budou představena také v USA. Zde se čeká pokračování míry nezaměstnanosti na nejnižších hodnotách v moderní historii Spojených států. Informaci o alespoň částečném uvolnění na americkém trhu práce by měl poskytnout mírně nižší počet nových pracovních míst v nezemědělském sektoru a také nepatrné zpomalení meziročního růstu průměrné hodinové mzdy. Německé tovární objednávky za leden by měly po roce opět meziročně vzrůst a vyslat tak pozitivní signál pro německý zpracovatelský průmysl. Ten však stále trpí globálními nejistotami, k nimž se v poslední době přidalo také šíření koronavirové infekce.