Agent 007 prohrál s koronavirem, nová bondovka dorazí až na podzim

Koronavirus má další oběť. Stal se jí nejslavnější tajný agent na světě James Bond. Nová bondovka No time to die (Není čas zemřít) se měla v kinech objevit už příští měsíc. Teď ovšem tvůrci filmu oznámili, že premiéru odkládají a rovnou o celých sedm měsíců.

Producenti napsali, že nová bondovka se do kinosálů podívá až v listopadu po "pečlivém zvážení a důkladném zhodnocení situace na globálním filmovém trhu."

Oznámení přišlo jen pár dní poté, co zakladatelé dvou fanklubů agenta s povolením zabíjet vyzvali filmové studio, aby odložilo vypuštění nové bondovky, píše BBC.

Podle aktuálního plánu by tak 25. bondovka měla do britských kin vlétnout 12. listopadu, do těch amerických o 13 dní později. Jaké bude datum české premiéry, zatím není jasné.

A i když se v prohlášení tvůrců o koronaviru přímo nepíše, experti z filmového průmyslu připomínají, že čínský trh je po tom americkém druhý největší na světě. Ale kvůli epidemii teď kinosály v nejlidnatější zemi světa zejí prázdnotou.

Editorka portálu Screen International Louise Tuttová BBC řekla, že tvůrci rozhodnutí učinili, aby zmírnil finanční rizika. "Myslím, že to udělali, protože očekávají zavírání kin ve světě. Většina jich v Číně už nepromítá a i kdyby už tam nezavřelo ani jedno kino, tak by stejně přišli o druhý největší trh," má jasno Tuttová.

Že jsou si filmaři rizik spojených s koronavirem moc dobře vědomi, dokazuje i to, že už minulý měsíc zrušili plánované propagační turné, které mělo novou bondovku v Číně podpořit.