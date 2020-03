CNB expanzi neplánuje

Stále tak platí z našeho pohledu jako nejpravděpodobnější scénář, že ČNB nechá sazby letos již beze změny. Pokud by se ale situace dále zhoršila a začala by mít významné reálné dopady, ČNB by přistoupila k poklesu sazeb. To ale vidíme jen jako alternativní scénář.