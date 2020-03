Aktuálně zveřejněné indikativní ceny plynu jsou nejnižší za poslední dva roky

Když jsme v listopadu zveřejňovali indikativní ceny plynu pro minulé čtvrtletí, provázeli jsme je komentářem, že by zemní plyn mohl mírně zlevnit. Aktuální předpověď to jen potvrzuje. Neregulovaná složka, kterou indikativní ceny představují a která u plynu tvoří přibližně tři čtvrtiny z celkové ceny, klesla za jediné čtvrtletí bezmála o padesátikorunu na megawatthodinu," uvádí souvislosti Stanislav Trávníček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu, a dodává: Pokud indikativní ceny plynu klesají už druhé čtvrtletí v řadě, nejde o krátkodobý výkyv a v cenících dodavatelů by se to mělo projevit."

Indikativní ceny plynu nejsou nástrojem přímé regulace, pro dodavatele nejsou závazné. Spotřebitelům ale usnadňují orientaci při porovnávání dodavatelů plynu. Jestliže u svého současného dodavatele platí výrazně více, než kolik naznačuje indikativní cena plynu pro jejich charakter odběru, mohou velmi pravděpodobně získat cenu nižší, ať už zahájí vyjednávání se svým současným dodavatelem nebo se rozhodnout přejít konkurenci.

Vzorec indikativních cen plynu zohledňuje velkoobchodní ceny plynu i přiměřenou marži obchodníka. Velkoobchodní ceny odrážejí krátkodobé i dlouhodobé nákupy plynu na burze, čímž simulují běžné chování obchodníků. Do marže se zase promítá nejenom přiměřený zisk, ale i další náklady, které obchodníkům vznikají ve spojení s nákupem, uskladněním, přepravou plynu aj.

Indikativní ceny plynu nemají představovat nejnižší možnou nabídku, ale férovou cenu, jakou může nabídnout férový dodavatel. Správnost nastavení parametrů dokládá mj. dosavadní praxe, kdy se vždy najde několik společností, ačkoliv je jich menšina, které nabízejí plyn levněji, než kolik stanoví indikativní ceny plynu pro dané období a daný charakter odběru.

Indikativní ceny plynu pro 2. kvartál 2020

dle kategorie odběru domácnosti