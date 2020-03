Marketingový gigant z Japonska investuje do kryptoměnového fondu

Dne 28. února Ceres na svých webových stránkách oznámili, že dodávají společnosti Pantera nezveřejněné množství jenu do fondu skupiny. Jako první bitcoinový fond ve Spojených státech Pantera rychle viděla potenciál v kryptoměnovém odvětví a za svou debutovou nabídku v roce 2013 získali 13 milionů dolarů a o něco později ještě dalších 25 milionů dolarů. Třetí rizikový fond skupiny, který se nazývá Pantera Venture Offshore Fund III LP, byl pak zaregistrován v srpnu 2018. Desetiletý fond ve výši 175 milionů USD je zaměřen na investice do společností založených na technologii blockchainu a vydávání ICO a souvisejících podniků. Pantera dříve investovala do Ripple, Brave, Circle a Bitstamp a také do tokenů ICO, jako jsou 0x, Protocol, Kyber a Polkadot. Ani přímo pro Ceres nejsou kryptoměny žádnou horkou novinkou.

Marketingová společnost aktivně investuje do Xtheta, japonské licencované kryptoměny. Ceres také provozuje tokenovou službu zvanou Moppy, systém odměn, ve kterém lze body vyměňovat za hotovost nebo digitální měnu. S více než sedmi miliony uživateli jen v Japonsku.