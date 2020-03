Jak si odečíst úroky hypotéky z daní?

Stále víc a víc rodin je zatížených hypotékou, která odčerpává velkou část peněz z měsíčního rodinného rozpočtu. Víte ale, že si v ročním zúčtování daní můžete uplatnit úroky hypotéky a aspoň nějakou korunu do rozpočtu zase vrátit?

Jaké jsou podmínky pro odpočet úroků hypotéky z daní?

Lidé, kteří splácí hypotéku, si od základu daně mohou každý rok odečíst úroky až do výše 300 tisíc korun. To může při 15% sazbě daně z příjmu FO ušetřit na dani až 45 tisíc korun za rok. A to není vůbec málo. Co pro to musíte udělat?

Musíte být účastníkem hypoteční smlouvy

Jednou z podmínek, kterou musíte splnit, je skutečnost, že jste účastníkem hypoteční smlouvy. Jednoduše řečeno jste buď jejím žadatelem nebo spolužadatelem.

Náš tip: Přijde vám, že splátka vaší hypotéky je příliš vysoká? Spočítejte si, kolik byste ušetřili díky refinancování hypotéky.

Nemovitost musí sloužit k řešení vaší bytové situace

Další důležitá podmínka. Nemovitost musí řešit buď přímo vaši bytovou situaci, nebo bytové potřeby vašich blízkých příbuzných. Sem patří děti, rodiče, prarodiče a u většiny bank i sourozenci.

Co se ukrývá pod pojmem „bytová potřeba“?

Výstavba nebo rekonstrukce rodinného a bytového domu (záleží na velikosti)

Koupě hotového rodinného domu a bytu

Koupě rozestavěného bytu nebo rodinného domku

Koupě bytu od soukromého vlastníka nebo developera

Koupě pozemku, na kterém se během následujících 4 let začne stavět (lhůta běží od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy, nebo vypořádání spoludědiců, případně společného jmění manželů).

Náš tip: Odpočet úroků můžete uplatnit i v případě refinancování hypotéky, tedy jejímu převedení k jiné bance. Nemůžete je ale uplatnit u investiční nemovitosti, nebo nemovitosti využívané k podnikání.

Víte, že pokud je účastníků hypoteční smlouvy více, může si odpočet úroků uplatnit buď jen jeden z nich v plné výši, nebo více žadatelů stejným dílem?

Kolik si můžete z daní odečíst?

Banka vám začátkem roku automaticky zašle potvrzení o zaplacených úrocích. Na něm zjistíte, kolik jste za uplynulý rok na úrocích zaplatili.

Kdo si úroky z daní odečte, a kdo ne?

Zaplacené úroky z hypotéky si může v daňovém přiznání uplatnit zaměstnanec, kterému ho většinou zpracuje zaměstnavatel, i OSVČ. Zaměstnanec musí potvrzení o zaplacených úrocích odevzdat mzdovému účetnímu, OSVČ jej přiloží jako samostatnou přílohu k daňovému přiznání.

POZOR! Při uplatnění úroků z hypotéky můžete dosáhnout jen daňové vratky, do daňového bonusu nepřechází. To znamená, že úroky z hypotéky si může odečíst jen ten, kdo v minulém roce na dani odvedl víc, než je sleva na poplatníka (ta činí 24 840 Kč). Odečet neuplatní:

Osoby pracující za minimální mzdu

Osoby, které činnost vykonávají na základě dohody o provedení práce a vydělají si měsíčně maximálně 10 tisíc Kč.

OSVČ s nulovým nebo velmi nízkým ziskem