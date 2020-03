MMF uvolní až 50 mld. USD na boj s koronavirem. Je čas na preventivní opatření

Šéfka MMF Kristina Georgieva dnes oznámila otevření podpůrného programu pro boj s koronavirem v globálním měřítku v rozsahu až 50 mld. USD . Prostředky je možné žádat okamžitě a primárně jsou určeny pro rozvojové či nízkopříjmové země. Většina prostředků by měla být bezúročných a není nutné, aby žádající země už měly u MMF nějakou dřívější úvěrovou minulost.MMF by upřednostňoval, aby prostředky směřovaly do posílení systému zdravotnictví a následně pro cílené fiskální stimuly případně zajištění dostatečné likvidity.Už v pondělí pomoc v rozsahu 12 mld. USD pro chudé země přislíbila Světová banka.Podle šéfky MMF je hlavním problémem koronavirové krize slábnoucí poptávka projevující se v turismu a obchodě, komoditních cenách a zhoršujících se podmínkách na finančních trzích. Vzhledem k vývoji nákazy je na čase přistoupit k preventivním opatřením než dojde k dalšímu zhoršení situace.Prospěšná by byla také fiskální podpora pro posílení poptávky a zajištění adekvátní důvěry na trzích.