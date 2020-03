Joe Biden pomáhá soukromým zdravotním pojišťovnám

Americké indexy dnes mazaly ztráty, které se jim podařilo vytvořit při včerejším propadu. Nárůstu vévodil farmaceutický sektor. Tomu se daří po včerejších demokratických primárkách v USA, se kterými výrazně zamával Joe Biden. Nárůsty se dnes vyšplhali až nad 3 %, Dow Jones Industrial Average a S&P 500 se dokonce přehoupnuly přes hranici 4 %, když posílil o 4,5 % resp. 4,2 %. Vraťme se ale k farmaceutickým společnostem. Ty v posledních dnech trpěli v obavách, že primárky vyhraje Bernie Sanders. To by potom směrem k prezidentským volbám vedlo k ostřejší situaci okolo diskuzí o regulaci tohoto odvětví. Ještě více se ale dařilo zdravotním pojišťovnám. Jedním z hlavních bodů programu Bernieho Sanderse je totiž zavedení obdoby zdravotního pojištění. Nárůst zdravotnického sektoru dosáhl 5,8 %.Například pojišťovna UnitedHealth dnes poskočila o 10,7 %, Anthem o 15,7 %, Humana o 14,4 % a Cigna o 10,8 %. I přes dnešní optimizmus na trzích investoři stále monitorují vývoj koronaviru COVID-19 . Za posledních 48 hodin se počet nakažených v Los Angeles zvýšil o 6 nových případů a autority tak byly donuceny vyhlásit lokální pohotovost. Celkové množství případů ve Spojených státech narostlo na 130 případů s počtem úmrtí ustáleném prozatím na devíti.Sektor kterému se dnes dařilo nejméně byly energetiky. Ty držela zkrátka cena ropy , která dnes zaznamenala pokles ( WTI o 0,1 %, Brent dokonce o 0,6 %) v obavách ze snížené globální poptávky v letošním roce. I přes tento tlak se ale energetický sektor držel v zeleném teritoriu, ale pouze 2,2 %, mezitím co nárůsty ostatních sektorů překonávaly hladce 3 %.