Souhrn 4.3. - Evropa a US trhy výrazněji v plusech díky Bidenovi a výkladu kroků Fedu, dolar posílil po makrech, BCPP šla proti a oslabila

Hlavním důvodem amerického optimismu je poměrně nečekaný úspěch umírněného kandidáta Joe Bidena v tamních demokratických primárkách. Biden je na rozdíl od obávaného Sanderse brán jako vcelku přijatelný kandidát na post prezidenta, který by z pohledu trhů neměl přinést žádné zásadnější či problematičtější změny. To Sanders dlouhodobě uvádí, že v případě svého zvolení by zrušil některé Trumpovy reformy včetně té daňové. Pozitivní vyznění podpořila později zpráva o odstoupení dalšího kandidáta Mika Bloomberga, který vyjádřil podporu právě Bidenovi.



Doplňující vysvětlení k překvapivému poklesu dolarových sazeb se nesou v tom duchu, že jde o vyslání silného signálu podpory důvěry podnikatelů a investorů, který má zabránit šíření "špatné nálady". Včerejší krok

nejprve trhy spíše vyděsil, když si investoři uvědomili, že naposledy centrální banka takto reagovala na pád Lehman Brothers v roce 2008 na začátku poslední velké krize.



Pozitivní nálada zcela ignoruje doslova strašná makra ze sektoru služeb v Číně, zprávy o propadech prodejů

v zemi a odhady negativního vlivu



nákazy na prodeje elektroniky včetně chytrých zařízení ve světovém měřítku. Určitou útěchou byly odpolední údaje ADP o vývoji tvorby nových míst v soukromém sektoru. Prezentované údaje byly lehce nad odhady a naznačily, že trh práce v USA zůstává i nadále ve velmi solidní kondici.

OPEC usiluje o další snížení produkčních limitů v rámci dohody OPEC+.

Pražská burza v polovině týdne při opětovně nadprůměrné likviditě neudržela ranní pozitivní ladění a lehce oslabila v rozporu s obecným akciovým vývojem ve světě. Evropské akciové trhy dnes celkem zajímavě posílily v pozitivní reakci na, pro US akciové trhy, příznivý vývoj demokratických primárek a také díky vysvětlujícím upřesněním ke včerejšímu mimořádnému snížení sazeb. Pozitivně především odpoledne zapůsobila také poměrně solidní makra z US pracovního trhu.Zájem o zlato a US vládní dluhopisy nehledě na vše výše uvedené naznačuje, že odklon od rizika a hledání bezpečnějších aktiv pokračují i nadále, což může přinést další vlnu zvýšené volatility trhů.US trhy v reakci na výše zmíněné v průběhu svého dopoledního obchodování uspokojivě posilují. Euro v reakci na silná americká makra. Koruna euru lehce posílila. Ropa dnes posilovala v souznění s akciovými trhy a nijak zvlášť ji v tom nerušil ani mírný růst stavu zásob v USA a růst tamní produkce za uplynulý týden. BCPP dnes pouze hledala cestu. Proti silné korekci rakouských bank, kterým příliš nesvědčí víra trhů v další stimulační opatření ECB , se stavěl zájem o ČEZ a KB. Pro banky je téma další stimulace v čele s možným dalším posunem sazeb hlouběji do negativního teritoria poněkud jízlivé téma, protože prostředí nízkých či dokonce negativních saze tlak na ziskovost a to je pro bankovní sektor nepříjemné. Tomuto především ve druhé polovině dne podlehly také akcie Monety.Zájem o ČEZ podpořily především zprávy a komentáře k nabídkám na převzetí rumunských aktiv, jež naznačují zajímavé vylepšení výsledků probouzejí mimo jiné úvahy o možných mimořádných dividendách.Výrazně se dnes nedařilo akciím Avastu, který ovšem posledních několik týdnů řeší své vlastní specifické problémy. Je ale možné, že jde také o reakci na odhady snižujících se prodejů chytré elektroniky a tím potenciálu poklesu prodejů antivirových produktů obecně.