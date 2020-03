EU zvažuje tvrdší pravidla pomoci krachujícím bankám

Evropská unie zvažuje zasáhnout u záchranných opatřeních pro banky poté, co jednotlivé vlády zneužívaly mezer v pravidlech schválených na boj s důsledky finanční krize.

Jedním z bodů diskuse je tzv. pravidlo „preventivní rekapitalizace“. Díky tomuto pravidlu využila Itálie v roce 2017 pro Bancu Monte dei Paschi di Siena 5,4 miliardy eur, uvádí se v interním dokumentu zaměstnanců Evropské komise. Úředníci zvažují zavést na prostředky daňových poplatníků pro instituce, které mají blízko k bankrotu, přísnější limity.

Po téměř 2 bilionech eur z veřejných prostředků, které ve finanční krizi tekly do evropských bank, zasáhla EU tak, aby náklady krachujících bank nesli investoři. Od té doby však politici rozdali na odvrácení kolapsu desítky miliard eur, což vyvolalo odpor zákonodárců a zájmových skupin.

Německo nedávno souhlasilo se záchranným balíčkem ve výši 3,6 miliardy EUR pro společnost Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, banky ze severu země, která byla zatížená toxickými úvěry na dopravu. Italští politici také prohlásili, že jsou připraveni pomoci bance Carige, když loni čelila tlaku na kapitál.

Dokument Komise se zaměřuje na evropská pravidla financování bankám, které jsou stále solventní. Zákon uvádí seznam podmínek, které musí být splněny, aby se výjimka nezneužívala. Například prostředky mohou sloužit pouze na pokrytí budoucích ztrát banky, nikoli těch minulých.

Zkušenost s těmito pravidly „poskytla určitý vhled do prvků, které může být nutné dále objasnit nebo upravit“, sdělila Komise. Konkrétně se snaží získat zpětnou vazbu, zda by měla být definice toho, co je „solventní“ banka, jasnější, aby pomoc nebyla poskytnuta firmě, která již kapitálové požadavky porušuje, anebo tak v blízké budoucnosti pravděpodobně učiní. Mluvčí komise v Bruselu odmítl komentovat.

Dokument rovněž uvádí, že kontroly rozvah provedených v kontextu rekapitalizace bude možná nutné vylepšit, aby lépe oddělily minulé ztráty bank od těch budoucích. To by mohlo zajistit, aby veřejné prostředky nebyly použity na pokrytí ztrát bank, které již vznikly, například prostřednictvím nesplácených půjček.

Sean Berrigan, vedoucí úředník v Komisi, řekl v úterý, že výkonná moc EU „začíná vnitřně reflektovat“ metodiku bloku na záchranu krachujících bank. "Snad s něčím přijdeme, ale ne v nejbližší době,“ řekl na konferenci v Bruselu.

Jakékoli změny budou pravděpodobně podrobeny intenzivní debatě s evropskými vládami a může trvat měsíce nebo dokonce roky, než se odsouhlasí. Také se mohou stát součástí jednání ohledně plánu německého ministra financí Olafa Scholze, který má napravit fragmentaci trhů evropského bankovnictví.

Zdroj: Bloomberg