Plzeň zrenovuje svá sportovní zařízení, letos do nich dá 670 milionů korun

Město Plzeň spravuje řadu sportovních zařízení na svém území. Do jejich rekonstrukce a provozu letos investuje rekordních 670 milionů korun . Nejvíce dá na vybudování nové sportovní haly v Krašovské ulici, další významnou investicí bude rekonstrukce plaveckého areálu na Slovanech. Úprav se dočkají i Atletický areál ve Skvrňanech, zimní stadion, městská hala na Slovanech a další sportoviště.

Probíhající přestavba plaveckého areálu na Slovanech (foto: P. Davídek)

„Město letos do rekonstrukce a provozu sportovišť investuje celkem 670 milionů korun, což je o 74 milionů korun více než loni a o 151 milionů více než předloni. Nejvíce, téměř 180 milionů korun, jsme vyčlenili na vybudování nové sportovní haly v Krašovské ulici. Dále zainvestujeme 70 milionů korun do rekonstrukce plaveckého areálu na Slovanech. Na Atletickém stadionu ve Skvrňanech bude vybudována nová rozcvičovna a provedeny další úpravy, to vše celkem za téměř 31 milionů korun,“ přiblížil hlavní investice první náměstek primátora Roman Zarzycký, jenž má sport ve své gesci.

„Plzeň již řadu let systematicky podporuje sport na území města, a to nejen ten vrcholový a profesionální, ale i zájmový a volnočasový. Jsme přesvědčeni, že k většímu zájmu dětí, mládeže i dospělých o sportování ve volném čase přispívá právě zkvalitňování sportovišť, jejich zázemí i výstavba nových zařízení, “ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Území pro stavbu sportovní haly v Krašovské se nachází na okraji města v blízkosti panelových sídlišť Bolevec, Lochotín a Košutka. Hala bude stát v sousedství areálu Krašovská Aktivity centrum Plzeň a parku Zemník. Kromě samotné haly s potřebným zázemím zde vznikne restaurace a parkoviště. „Rádi bychom v průběhu prvního pololetí roku 2020 zahájili výběrové řízení na zhotovitele této investiční akce,“ upřesnila Karolina Fric z Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, jenž má městská sportoviště na starosti.

Nová hala doplní činnost sousedního volnočasového centra. Její hrací plocha umožní provozovat různé druhy sportů – badminton, házenou, florbal, malou kopanou, volejbal, basketbal, futsal, aerobik či společenský tanec. V hale bude stát tribuna pro 200 diváků, restaurace, šatny a technické zázemí. „Počítá se i s parkovištěm s 52 parkovacími místy, stáním pro autobus a stojany pro jízdní kola. Zastřešení objektu zázemí a restaurace bude ploché s pobytovými terasami a zelenou střechou,“ doplnila Veronika Krupičková, vedoucí Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně.

Další významnou investicí je druhá etapa rozsáhlé rekonstrukce plaveckého bazénu, která na Slovanech odstartovala počátkem letošního roku. Navazuje na první fázi, jež mimo jiné zahrnovala přebudování výměníku a kotelny na dětský bazén. Ve druhé etapě, která se realizuje za plného provozu areálu, vzniknou nový vstup a recepce s turnikety a čipovým systémem, moderní šatny, parní komory, sprchy, toalety a dětský koutek. Stavba za 68,8 milionu korun by měla být hotová do začátku května 2021.

Areál Prokopávka (vizualizace)

Pokračovat bude rovněž loni započatá modernizace sportovního areálu Prokopávka, jejíž první etapa vyjde na 219 milionů korun. Stavba zahrnuje rozsáhlou rekonstrukci tří navzájem propojených budov ubytovny a tělocviční haly a nástavbu dvou podlaží s plochou střechou. V areálu vzniknou moderní restaurace, recepce i pokoje ubytovny, kanceláře, šatny, prostory pro wellness, sklady, společenská místnost a další. Nebude chybět nová in-linová dráha, nová malá tělocvična, parkoviště, fotbalové hřiště a další. První etapa by měla být dokončena na jaře 2021.

Investice půjdou i do Městského sportovního areálu ve Štruncových sadech a v Luční ulici. S cílem zvýšit bezpečnost fanoušků při rizikových zápasech bude zhotoveno pevné i mobilní oplocení stadionu před sektorem U zhruba za sedm milionů korun. Zrenovovaná bude i hlavní hrací plocha s travnatým povrchem za téměř dvanáct milionů korun.

Investovat se bude i do Zimního stadionu města Plzně. V letošním roce je plánován nákup nové rolby za čtyři miliony korun, za milion korun realizace projektové dokumentace na ozvučení první ledové plochy a kamerový systém na stadionu. Dva a půl milionu korun město investuje do vybavení ubytovacího zařízení pro hráče hokejové akademie.

Atletický stadion města Plzně (ilustrační foto)

Atletický stadion ve Skvrňanech letos čeká rozšíření rozcvičovny za 25 milionů korun, vybudování prostoru pro regeneraci za tři miliony korun a realizace projektové dokumentace na výstavbu východní tribuny s kapacitou až 750 míst za 600 tisíc korun.

Renovace se dočká i Městská hala na Slovanech. Bude mít nové úspornější LED osvětlení, za 2,3 milionu korun, a nové ozvučení za 1,5 milionu korun.

Město investuje i do svých dalších sportovišť. Na projektovou přípravu výstavby zázemí pro hráče pozemního hokeje a do rekonstrukce stávajícího hřiště u 4. základní školy v Kralovické ulici vyčlenilo pro letošní rok 1,7 milionu korun. Částku 2,5 milionu korun město investuje do projektu nového areálu pro SK Neslyšících. Bezmála 13 milionů korun je určeno na projektovou dokumentaci a realizaci rozvoje sportovního zázemí u 33. základní školy ve Skvrňanech.

Text: Marie Fialová