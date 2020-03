MF přichází s rovnými pravidly DPH u dodání zboží ze zahraničí. Novela zákona ruší od roku 2021 osvobození malých zásilek do 22EUR od daně.

Ministerstvo financí dnes předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která narovnává podmínky u dodání zásilek v rámci přeshraničního elektronického obchodování. V současné době podléhají DPH standardně od plátců všechny zásilky ze zemí EU, naopak malé zásilky v hodnotě méně než 22 eur pocházející ze zemí mimo EU jsou od DPH osvobozeny. Novela tuto výjimku pro malé zásilky s účinností od 1. ledna 2021 ruší a narovnává tak konkurenci mezi dodavateli z EU i ze třetích zemí.

„Je dobře, že se Evropa dokázala dohodnout na společném postupu k odstranění této nerovnosti. Firmy z České republiky i dalších zemí Evropské unie musejí jako plátci odvádět DPH bez ohledu na to, kolik prodávané zboží stojí. Naopak firmy ze třetích zemí si díky osvobození od DPH mohou dovolit to stejné zboží prodat za výrazně nižší cenu a mají tak oproti těm evropským velkou konkurenční výhodu,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

V posledních letech výrazně narůstá dovoz zásilek z třetích zemí, a to především z asijských států. Do celé EU je dováženo až 150 milionů malých zásilek bez DPH. „Současná situace přitom přímo svádí k fiktivnímu podhodnocování zboží, aby jeho cena nepřesáhla limit 22 eur a zásilka se tak nemusela danit. Zrušení výjimky pro malé zásilky ze třetích zemí omezí prostor pro obcházení DPH a pomůže účinněji potírat přeshraniční daňové úniky,“ doplňuje ministryně financí.

Osvobození od DPH pro malé zásilky v hodnotě pod 22 eur bude s účinností od 1. ledna 2021 zrušeno v celé Evropské unii, a to na základě daňových balíčků týkajících se přeshraničního elektronického obchodu, které schválila Rada EU v prosinci 2017 a v listopadu 2019. Tyto balíčky zmíněná novela zavádí do českého právního řádu, a to i s dalšími opatřeními, která zejména malým a středním podnikům v oblasti internetového prodeje a přeshraničních služeb přinášejí v oblasti DPH řadu zjednodušení.

Rozšiřuje se také působnost zvláštního režimu jednoho správního místa pro výběr DPH i na prodej zboží na dálku a na poskytování všech přeshraničních služeb konečným příjemcům v rámci EU. Díky němu odpadá administrativa spojená s nutností se registrovat k DPH a plnit povinnosti v každém členském státě, v němž obchodník prodává zboží nebo poskytuje služby.

Takovým obchodníkům nově postačí se registrovat na online portálu a jeho prostřednictvím podávat daňová přiznání a platit DPH za plnění v jiných členských státech EU. Podnik uskutečňující přeshraniční internetový prodej zboží nebo digitálních služeb do 10 000 eur ročně přitom bude moci uplatňovat pravidla pro DPH používaná ve své domovské zemi. „Pokračujeme tak ve snižování administrativní zátěže. Nyní se soustředíme hlavně na opatření, která malým a středním podnikatelům ulehčí život, a tato novela je dalším z nich,“ uzavírá Alena Schillerová.