VUL, aneb tři scénáře trhů po koronaviru podle Saxo Bank

Trhy po masakru z minulého týdne zatoužily po reakci centrálních bank. Tradiční medicína centrálních bankéřů ale ekonomice, která je kvůli poklesu reálné aktivity v agónii, moc neprospěje, domnívá se šéf strategie forexových trhů ze Saxo Bank John Hardy. Trhy budou ke stabilizaci potřebovat jasné signály, že počet nových případů a tempo šíření ustupují. Tam na globální úrovni ještě nejsme, napsal v analýze zveřejněné tento týden. Čína už v některých oblastech možná píše novou kapitolu, klíčové body obratu budou ale vzhledem k tržní kapitalizaci ležet v Evropě a především v USA. Jak by se trhy po propuknutí epidemie nového typu koronaviru tedy mohly vyvíjet?

Analytik představil tento týden tři scénáře. Jedním dechem upozorňuje, že nejde o prognózy, ale podněty k diskuzi. Žádný z těchto scénářů by samozřejmě nemusel nastat. Nepočítá se v nich ani s variantou, že nové kolo snižování sazeb a další opatření centrálních bank a vlád může vyvolat výraznou volatilitu a krátkodobě také „sucker rally“, rally naivků, tedy zvýšení cen, po kterém následuje rychlý obrat dolů, napsal Hardy předtím, než Fed zcela nečekaně v úterý snížil úrokové sazby o půl procentního bodu.

Bez ohledu na to, jakou podobu trhy nakonec získají, se lze podle Hardyho domnívat, že odvrácenou stranou krize bude urychlení tendencí směrem k deglobalizaci. Koronavirus jenom upevnil rizika, která plynou z košatých globálních dodavatelských řetězců v deglobalizujícím se světě, a na úrovni top managementů firem lze prý proto očekávat masivní změnu chování.

Bezprostředně by dopad koronaviru mohl být klasicky deflační, píše také Hardy. Obrovská podpůrná opatření a proces deglobalizace přitom nechávají tušit, že jsme se přiblížili období dlouhodobě nízké úrovně globálních úrokových sazeb. Pro nadcházející týdny a měsíce podle tohoto experta plynou dva hlavní imperativy: zůstat v bezpečí na úrovni pákových efektů a zůstat likvidní pro případ zásadního obratu v této krizi.

Scénář 1, nejlepší případ – „Odložené V“

I v tomto případě, byť nejlepším možném, se počítá s globální technickou recesí a dalším výrazným narušením ve druhém a třetím kvartálu, zatímco nových případů koronaviru bude díky preventivním opatřením ubývat. V této etapě je také stále jasnější, že prevence a karantény uspokojivě zpomalují šíření nákazy a situace se nakonec někdy začne zlepšovat. Mezitím v systému zafungují masivní fiskální stimuly a stejně ohromující snižování sazeb a později během roku se vytvoří očekávání masivního zotavení ve tvaru písmene V. Pokud by tento „véčkový scénář“ něco opravdu uspíšilo, bylo by to oznámení funkční vakcíny, která by v horizontu měsíců mohla plně najet do výroby. Pravděpodobnost takového vývoje ale nemáme možnost vyhodnotit, připouští Saxo.

Scénář 2, základní případ – zotavení ve tvaru U

Základní scénář, ve kterém se počítá s tím, že nařizovaná i dobrovolná karanténa (kam jet na dovolenou nebo jaké veřejné akce nepořádat) vyvolají prudkou recesi, nepodobnou ničemu, co jsme tu měli od Velké recese, jak se říká velkému hospodářskému poklesu počínajícímu v roce 2007 a následujících letech. Reálná aktivita se bude navzdory heroickému podpůrnému úsilí zotavovat jenom pomalu, protože virová infekce se bude epizodicky vracet, takže nebudou mizet preventivní opatření, stejně jako výrazná narušení aktivity. Jakmile se ale v tomto scénáři objeví comeback, zhoupnutí od deflačních obav směrem k inflačněji orientovaným výsledkům by mohlo být podstatně zásadnější než u scénáře „nejlepší případ“. Důvodem je to, že hluboká destrukce se v tomto případě děje na straně nabídky v energetice a v jiných sektorech kvůli nedostatku finančních prostředků a úvěrové tísní ve druhém a třetím čtvrtletí. Až se tedy zotavení objeví, poptávka a likvidita poženou nahoru ceny a nabídka se bude snažit je dohnat.

Scénář 3, nejhorší případ – zotavení ve tvaru L

Do této fáze se opravdu dostat nechceme. Nejhorší případ počítá s tím, že globální ekonomika vstoupí do fáze poklesu, který nenastal od Velké hospodářské krize z 30. let minulého století. Strach z opětovné infekce se rozleze po celém světě a kvůli globálnímu šíření viru bude velice obtížné zrušit karanténní opatření. To znamená, že návrat k byznysu as usual bude vytvářet nové obavy z nákazy. Tato devastace se bude stále více prohlubovat v situaci, kdy se k malým a středním firmám (SME) nedokázalo dostat prvotní pošťouchnutí centrálními bankami a vládami. SME jsou následkem toho nuceny rušit svoje aktivity, zatímco jim vysychají úvěrové linky. Objevuje se obvyklé vzájemně se umocňující chování, která celkový sešup nakonec ještě zhoršuje. O práci přicházejí také příbuzní a spolupracovníci, což vede k dalšímu poklesu ekonomické aktivity. Náznaky zotavení se do roku 2021 naplno neobjeví.

Zdroj: Saxo Bank