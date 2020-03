Dopady koronaviru: Tři možné scénáře a varianty obchodování

Je evidentní, že se centrální banky a vlády připravují na další kolo snižování sazeb a opatření, která mají posílit důvěru. To může přinést značnou volatilitu a v nejbližší době také falešný růst označovaný jako „sucker rally“. Níže uvedené scénáře se nezabývají touto fází reakce na současnou situaci, ale tím, kde se může nacházet úplné dno, jak se mohou zachovat aktiva při dosažení minima i v následné fázi zotavení nebo jak se mohou investoři nejprve chránit a později využít příležitosti v momentě, kdy bude trh v pesimistické fázi další epizody oddlužování.

Následují tři varianty toho, jak se může situace dále vyvíjet, od nejlepšího po nejhorší scénář. Může však také dojít k tomu, že se žádná z nich neodehraje tak, jak je zde popsáno, a tak prosím mějte na paměti, že se nejedná o predikci, ale o improvizovaný nástin možných důsledků, který má rozproudit debatu o tom, jak vše může dál probíhat. Vzhledem k tomu, že i odpovědní a r ealističtí epidemiologové naznačují , že může nákaza zasáhnout 40-70 % lidstva, to rozhodně stojí za zvážení.

Stabilita v nedohlednu Aby se trhy stabilizovaly, musí se nejprve jasně projevit, že epidemie koronaviru je skutečně zažehnána a klesá počet nových případů i tempo jeho šíření. Co si budeme nalhávat, svět má k tomu ještě daleko – Čína už může mít v některých oblastech to nejhorší za sebou, ale z hlediska tržní kapitalizace budou klíčová ohniska v Evropě a zejména na největším trhu, kterým jsou Spojené státy. Problém má samozřejmě globální charakter.

Po týdnu nebývale brutálních čistek, zejména mezi americkými akciemi , se trhy snaží stabilizovat. Historici museli zabrousit téměř o století zpět, aby se dopátrali období, kdy došlo k tak silné korekci trhu poté, co bylo dosaženo absolutního maxima. Na vině je zejména fakt, že epidemie koronaviru udeřila ve chvíli, kdy trh dosáhl extrémní samolibosti v oblasti volatility i úvěrových rizik. Komodity však na dopady viru reagovaly téměř okamžitě.

I ten nejlepší scénář počítá s globální technickou recesí a dalším výrazným narušením ve druhém i třetím čtvrtletí. Během této doby však již bude evidentní, že přijatá karanténní opatření dostatečně zpomalují postup epidemie, a že ji nakonec úspěšně překonáme. Mezitím se začne v systému projevovat masivní snižování sazeb a obrovské fiskální stimuly. A co je nejdůležitější, rozsáhlé programy odkladů splácení půjček , což s sebou přinese očekávání velkého obratu ve tvaru písmene V, který nastane ke konci roku. Jedním z klíčových faktorů, který by mohl pomoci k naplnění scénáře „V“, je představení účinné vakcíny, která by se začala naplno vyrábět během několika málo měsíců.