Špatný měsíc pro americké akcie: Co (ne)bude dál?

Americké akcie (a nejen ty) v únoru spadly z historických maxim, a to - nejrychleji v dějinách - rovnou do korekce. Únor se s poklesem indexu S&P 500 o 8,2 % (včetně dividend) zařadil mezi nejhorší měsíce v poválečné historii. Co slibuje statistika pro další roky těm, kdo věří či doufají, že je historie alespoň částečným vodítkem pro dění v budoucnu?

Americký akciový index S&P 500 v historii prodělal nemálo měsíčních propadů o 10 % a více. Řada jich byla v období Velké deprese, přičemž po nich celkem často akcie pokračovaly v propadech. "Pokud bychom ale uvažovali tak, že se nechystá nová Velká deprese, skóre amerických akcií po tak výrazných propadech by bylo pro současnost poměrně slibné," říká Ben Carlson ze společnosti Ritholtz Wealth Management.

Sám má velkou slabost pro hry se statistikami (jakkoli zdůrazňuje, že v rozhodování o budoucnosti nemají hrát roli). A tak není divu, že hned na začátku března zveřejnil tabulku poklesů indexu S&P 500 o 10 a více procent a dohledal, jak na tom index (nebo jeho matematicky dopočítaný model z doby, kdy samotný benchmark ještě neexistoval) byl rok, tři roky a pět let po takto výrazném měsíčním poklesu.





S výjimkou 30. let 20. století se nevyskytl případ, kdy by akcie v horizontu následujících pěti let byly ve ztrátě. Ona ta třicátá léta byla opravdu hodně divoká, pro podobné statistiky velice "náročná".

S&P 500 Total Return letos v únoru odepsal 8,2 %. Carlson proto sestavil i tabulku poklesů o 8-9 % za měsíc se stejným doplněním o výkonnost v horizontu jednoho, tří a pěti let.







Výsledek je obdobný. "Je dobré si uvědomit, že uvedená čísla vznikla v dobách, kdy byly valuace akcií velice různé, stejně jako podmínky v ekonomice," upozorňuje Carlson.

Nelze vyloučit, že americké akcie čeká další sešup. Pondělní výrazný růst amerických indexů od roku 2009 jistě navnadil mnohé býky, kteří si po víkendu nakoupili ve slevě, vyhráno ale nemají.

"Nakupovat v době, kdy akcie posilují, je super, protože se cítíte jako tržní géniové. Když se trh propadá, pocit bývá opačný, a to navzdory (správnému) přesvědčení, že nakupovat po poklesu je výhodné. Nikdy nevíte, jak hluboko ještě budete muset takto 'prozíravě' nakupovat, než se vrátí onen geniální pocit. Jednu výhodu ale výrazné poklesy mají - čím níže se trh dostane, tím vyšší by měly být očekávané výnosy do budoucna," uzavírá Ben Carlson.