TrendForce: Koronavirus srazí v 1Q prodeje technologických firem - nejvíce padnou chytré hodinky a notebooky

Podle analytiků TrendForce se problémy s koronavirem především v 1Q roku negativně projeví do prodejů technologických firem. Analytici společnosti odhadují, že nejvíce bude zasažen prodej chytrých hodinek, jež by mohl klesnout až o 16%. O cca 12% by mohl poklesnout prodej notebooků a chytrých reproduktorů. Prodeje smartphonů by mohly klesnout o 10,4%, herních konzolí o 10,1%, monitorů o 5,2% a televizorů o 4,5%.Snížení výhledů v tomto ohledu už oznámilo několik společností včetně Apple či Microsoftu.