Komentář k reakci trhů na výskyt koronaviru v Evropě a ČR

Světové trhy zareagovaly na koronavirus velmi silně a několik seancí po sobě v minulém týdnu vykazovaly významné propady, a to až o 15 %. Hlavní indexy v US jako SP500 poklesl o 11,5 %, NASDAQ o 10,5 % a poklesl i DOW , konkrétně o 12,4 %. Trhy se celkově cítí velmi ohroženě. Evropa a její hlavní index klesl o téměř 4 %. V ČR od víkendu registrujeme první nakažené pacienty a panika mezi lidmi roste přímo raketově. Pražská burza a její index PX50 poklesl za minulý o 10,3 %. To je od léta 2017 nejslabší úroveň.

A jak bude na paniku Čechů reagovat ekonomika?



Koronavirus tu je a je třeba počítat s tím, že se počet nakažených bude zvyšovat. To jsou naprosto nepopiratelná fakta. Reakce Čechů na tuto situaci je ale dle mého nepřiměřená a odráží v sobě nesprávné vyhodnocení rizika. A to přes to, že vrcholoví představitelé i odborníci opakovaně prohlašují, že k panice není důvod. Nadměrně předzásobování potravinami je spojené s psychologickým tlakem, který je zdárně podporován místními medii. V jedné staré indické báji poutník na cestě do města potká v poušti smrtku s kosou. Ptá se jí, kam jde. „Posílá mě Bůh, abych skolila morem 50 tisíc lidí.“ Na cestě z města ji potká zase. „Nestojíš v slově, měla jsi zahubit jen 50 tisíc, ale zahubila jsi 150 tisíc.“ Na to smrt: „Zahubila jsem morem jen 50 tisíc. Těch 100 jiných umřelo strachy.“

V případě kritického scénáře, tedy pandemie a dlouhodobě nedostupné léčby (popř. vakcíny), by situace měla na ekonomiku signifikantní dopad. Došlo by k neúměrnému navyšování cen a zvýšení inflace.