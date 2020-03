Prodeje Toyoty v Číně se propadly o 70%. Celkové prodeje všech značek za 3 týdny února propadly o 89%

Japonská automobilka Toyota oznámila, že její prodeje nových vozů v Číně v únoru propadly meziročně o 70%.Podle čínské automobilové asociace se prodeje automobilů v zemi za první 3 týdny měsíce února meziročně propadly o plných 89%. V prvních 2 týdnech to bylo o 92%. Za celý měsíc se pak odhaduje propad o cca 70%.Čínský automobilový trh je největším na světě. V roce 2019 se tamní prodeje snížily meziročně o 8,2% na celkových 25,8 miliónu vozů. V roce 2018 klesly prodeje poprvé od devadesátých let minulého století a to o 3%. Původně se pro letošní rok počítalo s poklesem o cca 2%.V lednu 2020 prodeje poklesly meziročně o 20,1% na 1,61 miliónu automobilů . Lednové údaje ještě nejsou ovlivněny koronavirovou nákazou.