WHO: Úmrtnost na koronavirus je cca 3,4% a ne jen 2%, jak se původně odhadovalo

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes upřesnil, že podle posledních statistik je úmrtnost v rámci globální koronavirové nákazy cca 3,4%, což je výrazně více oproti předběžným odhadům, jež vesměs pracovaly s hodnotami kolem 2%. Pro srovnání úmrtnost u klasické sezónní chřipky se obvykle pohybuje pod 1%.Minulý týden WHO uváděla , že regionálně se úmrtnost pohybuje od 0,7 - 4% v závislosti na vyspělosti zdravotnického systému v té dané oblasti.Šéf WHO upřesnil, že u nového koronaviru zatím nejsou přesně popsané a známé potřebné informace o jeho fungování, šíření a léčbě jako je tomu u již známých onemocnění. Koronavir COVID-19 se nechová jako klasická chřipka a v mnoha ohledech je to unikátní virus s některými jedinečnými vlastnostmi.Podle Mike Ryana, který v rámci WHO vede program zdravotní nouze, tu máme onemocnění, proti kterému zatím neexistuje funkční vakcína, není zřejmý nutný postup léčení, plně není rozuměno způsobům šíření a není plně rozuměno ani úmrtnosti. Jedna z mála známých a zřejmých věcí je ta, že při použití silných prostředků se daří nákazu omezit.