Bytová výstavba v Ústeckém kraji v roce 2019

Počet zahájených bytů v průběhu roku 2019 v Ústeckém kraji meziročně poklesl téměř o 10 %. Naproti tomu dokončeno bylo o 16 % bytů více než v roce 2018.

V průběhu roku 2019 byla v Ústeckém kraji zahájena výstavba celkem 1 373 bytů, v porovnání s rokem 2018 to znamenalo pokles o 151 bytů, tj. o 9,9 %. V České republice bylo zahájeno celkem 38 677 bytů, kraj se na tomto počtu podílel 3,5 %. K meziročnímu nárůstu došlo ve většině krajů s výjimkou Plzeňského, Ústeckého a Královéhradeckého kraje. Největší nárůst vykázaly Liberecký kraj, Praha a Karlovarský kraj.

Na celkovém počtu zahájených bytů v kraji se z více než dvou třetin (67,5 %) podílela nová výstavba, zbývajících 32,5 % připadalo na změny již dokončených staveb, při kterých vznikají nové byty. Výrazná převaha nové výstavby je patrná ve všech krajích, nejvíce v Praze a ve Středočeském kraji (shodně 90,7 %). Ústecký kraj se svým podílem řadil na nejnižší příčku, ale byl jedním z osmi krajů (Praha, Středočeský, Jihočeský, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Jihomoravský), kde došlo k meziročnímu nárůstu podílu nové výstavby. V Ústeckém kraji představoval růst 1,2 procentních bodů (p. b.) a byl druhý nejnižší ze všech osmi krajů. Do republikového průměru (85,1 %), který zaznamenal meziroční nárůst o 1,8 p. b., chybělo Ústeckému kraji 17,6 p. b.

Výstavba bytů zahájená v loňském roce byla v Ústeckém kraji z 63,9 % prováděna v rodinných domech, jednalo se o 878 bytů, proti předchozímu roku jejich počet vzrostl o 2,3 %. Z celkového počtu zahájené výstavby bytů v rodinných domech v kraji bude 19 % uskutečněno v okrese Teplice, v ostatních okresech se podíl pohyboval mezi 12 až 17 %, pouze v okrese Louny to bylo 9,3 %. Nástavbou, přístavbou a vestavbou přibude v rodinných domech 63 bytů (4,6 % z počtu zahájených bytů), z toho nejvíce v okrese Litoměřice (30,2 %), v ostatních okresech se podíl pohyboval od necelých 2 % v Mostě po téměř 21 % v Teplicích. V uplynulém roce byla v kraji zahájena výstavba pouze 37 nových bytů v bytových domech, to představovalo pouze čtvrtinu skutečnosti roku 2018. Na tomto počtu se z 62,2 % podílel okres Most, 21,6 % okres Chomutov a 16,2 % okres Louny. V ostatních okresech kraje nebyla započata žádná výstavba bytů v novém bytovém domě. V roce 2019 byla zahájena rovněž nástavba, přístavba či vestavba 159 bytů v bytových domech, tj. 11,6 % z počtu zahájených bytů. Téměř dvě pětiny těchto bytů se začalo stavět v okrese Teplice, zhruba čtvrtina v okrese Děčín, necelých 13 % v okrese Ústí nad Labem, téměř 11 % shodně v okresech Chomutov a Litoměřice, žádný byt nebyl započat v okrese Louny. V nebytových budovách bude postaveno 142 bytů (10,3 % ze zahájené výstavby). Nejvyšší podíl těchto bytů bude postaven v okresech Děčín (35,2 %), Most (20,4 %), Chomutov (16,2 %) a Ústí nad Labem (13,4 %), v ostatních okresech se podíl pohyboval od 2,8 % v okrese Louny po 8,5 % v okrese Litoměřice. Bytový fond kraje se rozšíří rovněž o dalších 89 bytů formou stavebních úprav v nebytových prostorech, z toho 52,8 % bude uskutečněno v okrese Chomutov, 18 % v okrese Děčín, 13,5 % v okrese Litoměřice, v ostatních okresech se podíl pohyboval v rozmezí od 1,1 % (okres Louny) po 7,9 % v okrese Most. V domovech–penzionech nebo domovech pro seniory byla v Ústeckém kraji v roce 2019 zahájena výstavba 5 bytů, všechny v okrese Děčín.

K meziročnímu nárůstu zahájené výstavby bytů v Ústeckém kraji došlo v roce 2019 u rodinných domů, v nástavbách, přístavbách a vestavbách k bytovým domům, v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory a v nebytových budovách. U ostatních forem výstavby se počet meziročně snížil.

V roce 2019 bylo v kraji zkolaudováno celkem 1 319 nových bytů (podíl 3,6 % na republikovém úhrnu 36 422 bytů). Oproti předchozímu roku bylo dokončeno o 16 % (o 182 bytů) více. Meziročně více bytů bylo realizováno ještě v deseti dalších krajích. Nárůst v Ústeckém kraji byl pátý nejvyšší. Meziroční pokles počtu dokončených bytů byl zaznamenán ve Středočeském, Libereckém a Moravskoslezském kraji.

V přepočtu na tisíc obyvatel bylo v Ústeckém kraji v roce 2019 dokončeno 1,6 bytu, což představovalo nejnižší hodnotu mezi kraji. Nejvíce bytů na tisíc obyvatel (5,1) bylo zkolaudováno ve Středočeském kraji, 4 a více bytů bylo dostaveno v Jihomoravském kraji, v Praze a v Plzeňském kraji.

Ve struktuře dokončených bytů převažovaly téměř ve všech krajích byty v rodinných domech s výjimkou hlavního města Prahy, kde se na počtu dokončených bytů podílely jen 11,8 %, převažující podíl (77,8 %) tam byl realizován v bytových domech. V Ústeckém kraji představoval v roce 2019 podíl nových bytů v rodinných domech 63,8 % a byl pátý nejvyšší mezi kraji. Celkem bylo v rodinných domech v kraji dokončeno 841 bytů a jejich počet meziročně poklesl o 79 bytů (o 8,6 %). Podíl v jednotlivých okresech Ústeckého kraje se pohyboval od více než 8 % v okrese Most po 20,3 % v okrese Teplice.

Formou nástaveb, přístaveb nebo vestaveb k rodinným domům přibylo v kraji 22 bytů (1,7 % z počtu dokončených bytů), téměř 41 % bylo realizováno v okrese Teplice, 23 % v okrese Děčín, 9,1 % shodně v okresech Litoměřice, Most a Ústí nad Labem, 4,5 % shodně v okresech Chomutov a Louny. Meziročně počet dokončených bytů touto formou v kraji stagnoval. Více než 3,5krát vzrostl v roce 2019 počet bytů dokončených v bytových domech. Celkem bylo v kraji dostaveno 122 bytů proti 33 v roce 2018. Z celkového počtu bylo 56,6 % realizováno v okrese Chomutov, 24,6 % v okrese Louny, 15,6 % v okrese Teplice a 3,3 % v okrese Most. V ostatních okresech se v loňském roce v bytových domech nedokončil žádný byt. Nástavbou, přístavbou nebo vestavbou k bytovým domům vzniklo 55 bytů (4,2 % z počtu dokončených bytů), z toho téměř 51 % v Teplice, více než 18 % v okrese Litoměřice, 16,4 % v okrese Ústí nad Labem, 12,7 % v okrese Chomutov a 1,8 v okrese Louny. Žádné byty nebyly dokončeny v okresech Děčín a Most. Proti roku 2018 bylo touto formou dokončeno o více než tři čtvrtiny bytů více. V domovech-penzionech nebo domovech pro seniory nebyly v Ústeckém kraji v loňském roce, stejně jako v předchozím roce, dokončeny žádné byty. V nebytových budovách bylo postaveno 52 bytů (3,9 % z celkového počtu dokončených bytů), tj. více než dvakrát více než v roce 2018. Více než 21 % bylo realizováno v okrese Chomutov, téměř pětina v okrese Most, 17,3 % shodně v okresech Děčín a Litoměřice, 15,4 % v okrese Ústí nad Labem a 9,6 % v okrese Teplice. Žádné byty tohoto typu nebyly dokončeny v okrese Louny. Více než dvojnásobný počet bytů v porovnání s rokem 2018 byl v Ústeckém kraji dokončen formou stavebně upravených nebytových prostor, v loňském roce bylo zkolaudováno 227 nových bytů proti 107 v předchozím roce. Téměř 23 % z toho bylo realizováno v okrese Most, 20,7 % shodně v okresech Děčín a Ústí nad Labem, 15,9 % v okrese Chomutov, více než 9 % v okresech Litoměřice a Teplice. Pouze 2 byty byly touto formou dokončeny v okrese Louny.

K meziročnímu nárůstu počtu dokončených bytů v Ústeckém kraji došlo v roce 2019 u většiny forem výstavby s výjimkou počtu kolaudovaných bytů v rodinných domech. V nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným domům počet stagnoval. Žádný byt nebyl již druhým rokem dokončen v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory.

