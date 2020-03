FlixBus, RegioJet, Arriva, Leo Express a České dráhy zpřísňují opatření ve svých spojích v souvislosti s koronavirem

Dopravci neberou současnou situaci na lehkou váhu. Kvůli koronaviru přijímají nadstandardní hygienická opatření, která zahrnují především intenzivnější uklízení autobusů a vlaků. Společnost RegioJet dokonce preventivně zrušila veškeré přímé spoje do a z Itálie.

Hromadná doprava je pro šíření kapénkových infekcí ideálním prostředím. Není proto divu, že dopravci byli nuceni reagovat na výskyt koronaviru v České republice. Redakce TN.cz oslovila některé z nich, aby se dozvěděla, jaká opatření zavedli a jak jsou připraveni.

FlixBus

Společnost FlixBus oznámila, že vývoj situace kolem koronaviru pečlivě sleduje a řídí se doporučeními úřadů. "V ČR jsme byli požádáni o spolupráci zejména při šíření informační osvěty v oblasti prevence," vysvětluje mluvčí společnosti Martina Čmielová. Na některých mezinárodních linkách tak stevardi rozdávají informační letáky.

"Samozřejmě jsme v úzkém kontaktu také s našimi dopravními partnery a řidiči, abychom se ujistili, že mají kdykoliv k dispozici nejnovější informace. Doporučili jsme jim zavedení zvláštních bezpečnostních a hygienických opatření včetně intenzivnější kontroly čistoty autobusů a zajištění dezinfekčních přípravků pro cestující," sdělila TN.cz mluvčí FlixBusu.

RegioJet

RegioJet zavedl přísnější opatření - rozhodl se až do odvolání zrušit veškeré autobusové spoje do a z Itálie. "Poslední pravidelný autobusový spoj RegioJet do Itálie bude odjíždět v pátek tento týden. Dopravce přijal preventivní opatření týkající se provozu těchto spojů," řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

"Cestujícím, kteří mají rezervace na spoje jedoucí příští týden, bude umožněna buď přerezervace na spoje, které jedou během tohoto týdne, tak aby měli možnost vrátit se zpět do České republiky a nezůstali v Itálii bez dopravy. Nebo jim bude umožněno zrušení cesty a vrácení peněz bez stornovacího poplatku," vysvětluje Ondrůj. RegioJet zrušil stornopoplatky u všech jízdenek z a do Itálie s termínem jízdy do konce března.

Dále také společnost personálu poskytuje dezinfekci a ochranné pomůcky a zavedla postupy pro případy, kdy by bylo zapotřebí povolat zdravotnickou službu.

České dráhy

"Kromě standardně nastavené frekvence úklidu v našich vozidlech aktuálně navyšujeme rozsah úklidu, včetně použití dezinfekčních prostředků na alkoholové bázi, zejména v mezinárodní dopravě," uvedla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Dodala, že jsou České dráhy připravené přijmout další opatření, pokud o tom rozhodly státní orgány.

Arriva

I společnost Arriva klienty a zaměstnance uklidňuje, že situaci monitoruje a vyhodnocuje. "Chceme veřejnost ujistit, že Arriva v případě nepříznivého vývoje vyvine veškeré možné úsilí k zajištění maximálních bezpečnostních podmínek pro své zaměstnance i cestující," uvedl mluvčí Arrivy Martin Farář.

"Jako preventivní opatření jsme v našich vozech zvýšili frekvenci úklidu a používáme dezinfekční prostředky, včetně čištění ozonem. Pro zaměstnance kompletujeme ochranné pomůcky," upřesnil Farář.