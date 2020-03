Denné zhrnutie: FED znížil sadzby, akciové indexy sa obchodujú zmiešane

Akciové indexy v Európe sa obchodujú v zelených číslach, no americký akciový indexy nedokázali udržať zisky a zaznamenali pokles. Výnosy na dlhopisoch zaznamenali taktiež pokles. Na komoditných trhoch sa najviac darilo drahým kovom, pričom pomerne prudký rast zaznamenala aj cena ropy. Na forexovom trhu bol jednoznačným porazeným americký dolár, pričom najviac sa darilo austrálskemu doláru.

Nálada na trhoch sa dnes do značnej miery zlepšila po tom, čo Fed pristúpil k preventívnemu zníženiu úrokových sadzieb o 50 bps (aj napriek tomu, že dnes sa nekonalo oficiálne zasadanie FOMC). Zníženie sadzieb do istej miery prekvapilo investorov a podporilo rizikové aktíva, ako boli spomínané akcie a austrálsky dolár, pričom výnosy na dlhopisoch vďaka tomu klesali, čo na druhej strane pomohlo drahým kovom. Tento do istej miery spontánny krok naznačuje, že aj Fed do istej miery panikári a monetárnymi stimulmi sa snaží pripraviť na budúce spomalenie ekonomiky. Avšak americké akcie nedokázali zisky udržať po komentároch šéfa fedu Powella ,ktorý naznačil, že vďaka koronavírusu FED prehodnotil riziká pre americkú ekonomiku.

Z makroekonomického kalendára sme dnes videli, že RBA taktiež pristúpila k zníženiu úrokových sadzieb z 0,75% na 0,5%, čo by malo podporiť ekonomiku v krajine, podobne ako spomínané zníženie sadzieb FEDU. Z eurozóny bola zverejnená nezamestnanosť za január, ktorá skončila bez zmeny a v súlade s očakávaniami na úrovni 7,4%. Jadrová inflácia za február mierne zrýchlila na 1,2%.

Americký akciový index US500 dnes testoval rezistenciu na úrovni 3100 bodov. V prípade, ak dokáže dnešná sviečka uzavrieť nad spomínanou úrovňou rezistencie, otvorí sa priestor pre dodatočný rast k hranici 3200 bodov. V opačnom prípade môže index testovať tohtoročné minimá. Zdroj: xStation5