Fed vyslyšel volání trhu

Federální rezervní systém poprvé od krizového roku 2008 přistoupil k mimořádnému snížení úrokových sazeb. Stalo se tak dnes na oficiálně neplánovaném zasedání měnového výboru, jehož hlavním tématem byly dopady koronaviru na výhled americké ekonomiky.

Americká centrální banka rozhodla posunout pásmo hlavní úrokové sazby o 50 bazických bodů níže, tj. mezi 1,00 až 1,25 %. Úvodní text k rozhodnutí zmiňoval koronavirus jako vyvíjející se riziko ekonomické aktivity, které bude centrální banka dále pečlivě sledovat. I přesto, že jsou dle Fedu fundamenty americké ekonomiky stále silné (zejména jde o silný trh práce a růst mezd podporující spotřebu), je připraven použít dostupné nástroje k dosažení svých cílů, tedy plné zaměstnanosti a stabilního vývoje cen.

Jak uvedl guvernér Powell během tiskové konference, dopady koronaviru jsou stále nejisté, Fed chce každopádně splnit svou roli a udržet ekonomiku silnou. To vše v reakci na to, jak virus materiálně zatěžuje výhled americké ekonomiky, potažmo celé globální. K tomu Powell navíc připustil, že reakci obdobné povahy je možné očekávat i od ostatních světových centrálních bank. Tomu ostatně nahrává dnešní telekonference skupiny G7, kde o možnostech koordinované reakce hovořili ministři financí a centrální bankéři.

Dnešní snížení amerických sazeb je rozhodně podporou toho, co již nějakou dobu očekávaly finanční trhy. Na druhou stranu, hovořit o tom, že by dnešní snížení sazeb Fedu výrazně podpořilo agregátní poptávku, je v tuto chvíli předčasné. K tomu by bylo potřeba víc, zejména z fiskální strany. Kombinace obou, nejlépe umocněná vakcínou proti koronaviru, by pak pomohla překonat to, co začalo jako nabídkový šok a postupně (nejen přes finanční trhy) se transformovalo i na hrozbu šoku poptávkového.

Každopádně, Fed podle nás nebude poslední centrální banka, která se rozhodla vinou koronaviru k akci. Navíc, nelze zcela vyloučit, že dnešní snížení úroků bylo v případě Spojených států letos zcela poslední. Trhy naopak již nějakou dobu sází na pokles o zhruba sto bodů do konce roku.