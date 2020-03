Trhy dostávají koňskou dávku finanční podpory pro boj s koronavirem. Fed poprvé od roku 2008 nouzově snižuje úrokové sazby

Není to tedy o tom, že by představitelé Fedu byli bláhoví a domnívali se, že nižší sazby rychleji přivedou na svět účinnou koronavirovou vakcínu, přimějí Číňany hned otevřít všechny své továrny nebo dají lidem vzpruhu, aby se navzdory nákaze v zástupech vydali do ulic na nákupy. Vlastně se ani nedá říci, že snížení sazeb by v současnosti znamenalo uvolnění měnových podmínek. Spíše jde o to, aby se zabránilo jejich přílišnému utažení. Utažení, jehož příčinou je zavření čínských továren či stupňující se strach z neznámého a z šíření nákazy v Evropě či Americe.