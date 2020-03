Cramer: Nižší sazby koronavir nezastaví, chtělo by to spíš nějakou vakcínu :)

Populární komentátor Jim Cramer si vzal na paškál volání trhu po snižování sazeb v reakci na koronavirovou nákazu a to jak se trh celkově upíná k pomoci centrálních bank. Podle Cramera je to celé tržní nesmysl, protože sazby problém koronaviru nevyřeší a mělo by se spíše usilovat o nějaká konkrétnější opatření, která by měla na nákazu a její řešení reálný dopad.