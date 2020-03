Lék na nemoc COVID-19 na obzoru. Remdesivir využijí i čeští pacienti

Svět děsí šířící se nákaza koronaviru, který se rozšířil z Asie do zbylých koutů světa. Počet nakažených se zvyšuje, zároveň ale přibývá i těch, kteří svůj boj s nemocí vyhráli. Zpráva amerického viceprezidenta Mika Pence dává naději dalším nemocným. Ten s odvoláním na farmaceutické firmy uvedl, že "lék je na obzoru."

V pondělí 2. března se v Bílém domě sešli čelní představitelé farmaceutických společností s prezidentem USA Donaldem Trumpem a viceprezidentem Mikem Pencem. Ti apelovali, aby léky a vakcíny byly vyvinuty co nejdříve. "Udělejte to. Potřebujeme to. Chceme to rychle," řekl Trump.

Pod vedením českého výzkumníka Tomáše Cihláře se ve Spojených státech začal testovat lék remdesivir, který by měl být účinný v boji proti onemocnění COVID-19. To, zda bude lék úspěšný, ukážou až výsledky dalších testů.