Koronavir update: 91300/3100+, Japonsko zvažuje odklad LOH, omezení pro cestující v Pekingu a Šanghaji

Podle agenturních zpráv se nákaza koronavirem ve světě rozrostla už na více jak 91 300 osob při cca 3 110 úmrtích.Japonský ministr pro LOH naznačil, že termín konání olympijských her by mohl být kvůli koronaviru odložen. Původně by se měly hry konat od 24. července. Podle smluvních podmínek však má Japonsko závazek uspořádat hry v roce 2020 a případné posunutí na pozdější termín by mělo být teoreticky možné.Peking a Šangaj stupňují restriktivní opatření vůči cestujícím ze zahraničí a po těch z nejvíce zasažených oblastí požadují, aby po příjezdu setrvali 14 dnů v karanténě. K požadavku se připojuje celá provincie Gungdong sousedící s Hong Kongem a také Macau.Británie představila plán boje proti rozšířen nákazy. Plán počít s tím, že v době kulminace nákazy by mimo pracovní proces mohla být až pětina všech pracujících v zemi.V Íránu se koronavirem nakazil šéf tamní pohotovostní zdravotnické služby. Jeo sta je však bez problémů a nebudí žádné obavy.