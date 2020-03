Česká ekonomika zpomaluje svůj růst

"V případě, že by kvůli šíření koronaviru hrozilo výrazné zpomalení růstu české ekonomiky, měla by zasáhnout vláda. Prostřednictvím rozpočtových opatření by mělo dojít ke stimulaci ekonomiky i za cenu vyššího než plánovaného schodku. Míra zadlužení naší země patří mezi nejnižší v Evropské unii. Neměli bychom proto opakovat chyby předchozích vlád, které škrtily rozpočtové výdaje a zhoršovaly náladu v ekonomice," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu vzrostl hrubý domácí produkt ve čtvrtém čtvrtletí 2019 o 1,8 procenta a za celý loňský rok o 2,4 procenta. Tempo hospodářského růstu naší ekonomiky se postupně snižuje již od roku 2017, kdy přesahovalo čtyři procenta. V letošním roce by mělo dojít bez ohledu na šíření koronaviru k dalšímu snížení tempa růstu hrubého domácího produktu.





Hlavním faktorem celoročního růstu naší ekonomiky byly v loňském roce spotřební výdaje. Klíčová byla spotřeba domácností. K růstu přispěla pozitivně i spotřeba vládních institucí. Celková zaměstnanost v roce 2019 vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 0,7 procenta na 5 455 tisíc osob. Celkem bylo odpracováno o 0,7 procenta více hodin než v roce 2018.



V porovnání se zeměmi Visegrádu rostl hrubý domácí produkt v České republice pomalu, oproti zbytku Evropské unie jsme však dosáhli slušného ekonomického růstu. Na vině bylo zpomalování německé ekonomiky, s kterou jsme silně provázáni. V letošním roce hrozí, že pomalu rostoucí ekonomiky v Evropské unii přejdou do recese, což by mělo nepříznivý dopad na naši zemi. V případě, že šíření koronaviru COVID-19 přeroste v pandemii, hrozí, že se výrazně zpomalí růst celého globálního hospodářství.