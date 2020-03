Nejserióznější firmou je Lego, Google v žebříčku chybí

Lego poprvé zvítězilo v globálním žebříčku firem s nejlepší pověstí. V těsném závěsu skončil Disney. Obě firmy jsou první desítce už od roku 2011, kdy se tato anketa konala poprvé. Co dělají správně? A co vlastně dělá pověst firmy?

Inovace, investice do zaměstnaneckých školení a zaměření na kvalitu, toto jsou faktury které oběma firmám pomohly zachovat si dobrou pověst, říká společnost Reputation Institute, která hiparádu nejrespektovanějších firem zveřejňuje. Letošní žebříček RepTrack byl zveřejněn dnes a firma kvůli němu oslovila více než 80.000 lidí v 15 zemích.

Lidé v anketě odpovídali na to, jak vnímají danou společnost, její produkty, řízení, management, finanční výsledky, jak je inovativní a jak se chová ve společnosti obecně. Lego dostalo 78,9 bodu se 100 možných, těsně za sní skončil Disney se 78,1 bodu.

Lego, založené v roce 1932 Olem Kirkem Christiansenem, se do první desítky dostalo v každém v předcházejících 10 let hlavně díky vynikající kvalitě svých výrobků, ale také díky svému angažmá ve vzdělávání, v udržitelnosti a v sociálním dopadu, uvádí Reputation Institute o dánské skupině, která je i nadále soukromou společností bez akcií ve veřejném obchodování.

„Lego a Disney „dělají to nejlepší z hlediska inovace a schopnosti se každoročně přizpůsobovat a rozšiřovat svoji produktovou nabídku,“ říká podle CNBC Isadora Levyová, která v Reputation Institute řídí marketingové studie. Disney třeba pronikl do streamingu a Lego se chce do roku 2030 vrhnout na recyklované kostičky nebo dílky vyrobené z rostlin. Disney skóroval i díky svým investicím do vzdělávání. Předloni dal na školení zaměstnanců 50 milionů USD.

První desítku nejserióznějších firem tohoto roku si můžete prohlédnout níže. Dostaly se do ní často firmy s dlouhou historií. Třeba Ferrari je v ní letos nováčkem, naopak streamingový obr Netflix si dává třetí repete. Levi Strauss & Co., který zastává jasný postoj v otázce regulace zbraní nebo zodpovědného užití vody, se na šestou příčku dostala z 13. místa. Titáni typu Googlu nebo Applu, kterým se dařilo u zrodu tohoto průzkumu v roce 2011, ovšem tentokrát chybějí. Google byl v první desítce až do roku 2018.

Zdroj: https://insights.reputationinstitute.com/

Google kdysi obsazoval první pozice díky službám na pracovišti, jako je jídlo zdarma nebo místa na odpoledního šlofíka. Podle Levyové je pořád hodně respektovaný, kvůli zaměstnaneckému aktivismu ale poněkud upadl v nemilost. Objevily se pochybnosti ohledně transparentnosti v organizaci, toho, jak nakládá s třetími stranami nebo otázky týkající se minimální mzdy. Google v listopadu propustil čtyři lidi se vysvětlením, že porušili opatření o důvěrných informacích. Toto se ale chytly sociální sítě, protože titíž zaměstnanci pořádali protestní akce proti firmě, nebo se jich účastnili.

„Začali jsme se na tyto velké technologické firmy dívat podrobněji,“ říká Levyová podle CNBC.

Další pozoruhodnou firmou je podle CNBC Adidas, který se v nejlepší desítce drží už čtyři roky. Jeho nejbližší konkurent Nike je leto saž 30. Reputace Nike uvadla po loňském průzkumu. Příčinou by mohly být neobvyklé reklamní kampaně, třeba Dream Crazy s hráčem amerického fotbalu Colinem Kaepernickem, který svým rozhodnutím nestát v pozoru při americké hymně vyvolal bouřlivou diskuzi. Reklama ale získala cenu Emmy.

Zdroje: CNBC, https://insights.reputationinstitute.com/