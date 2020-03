MF a centrální bankéři zemí G7 budou DNES jednat o koordinovaném postupu proti dopadům koronaviru

Ministři financí a centrální bankéři zemí skupiny nejrozvinutějších zemí G7 by se dnes měli účastnit telekonference, na které by měli řešit možnost koordinovaného postupu, jež by zmírnil negativní ekonomické dopady koronavirové nákazy. Předsedat celé konferenci by měli americký ministr financí Steven Mnuchin a šéf amerického Fedu Jerome Powell. Výsledné komuniké by mělo být vydáno dnes a nebo ve středu a podle dostupných informací by mělo obsahovat minimálně deklarovanou ochotu celé skupiny k hledání společného řešení vzniklého problému.